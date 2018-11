Praha - Policie prověřuje v souvislosti s dnešním zásahem kvůli CzechTourismu i ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou (za ANO). Ráno jí z domu odvezla její služební počítač. Ministryně to řekla novinářům s tím, že měla CzechTourism na starosti jakožto náměstkyně pro regionální rozvoj. Zdůraznila, že nikdo nebyl obviněn ani zadržen. Mluvčí CzechTourismu Renata Kasalová dodala, že se případ týká zakázek agentury z minulých let.

"Z logiky věci policie prověřuje i mě, říkám to úplně otevřeně, protože jsem byla nadřízenou CzechTourismu - ať už jako náměstkyně, nebo jako ministryně. Také na rovinu říkám, že policie byla ráno u mě doma s dotazem, zda mám doma nějakou služební techniku. Já jsem řekla, že samozřejmě ano, všechno jsem vydala, policie si to odvezla a odjela," popsala Dostálová.

Doplnila, že policii neodpovídala na žádné otázky a neví, s čím dnešní zásah v sídle ministerstva a v CzechTourismu souvisí. Připomněla, že ministerstvo je zřizovatelem agentury, a dodala, že úřad policii poskytuje maximální součinnost. Podle Kasalové dnes policie odvezla ze sídla CzechTourismu zejména komunikační techniku a dokumenty. "Víme pouze to, že je zde podezření ohledně hospodárnosti. Týká se zakázek z minulých let," uvedla mluvčí agentury. O které zakázky se policie zajímá, podle svých slov neví.

Web E15.cz uvedl s odkazem na policejní spis, že ministryně Dostálová je ve věci hlavní podezřelou, a to údajně ze zneužití pravomoci a z dotačního podvodu.

Dostálová působila jako náměstkyně na ministerstvu pro místní rozvoj od února 2014. Nejprve měla na starosti evropské fondy a operační programy, později se stala první náměstkyní pro regionální rozvoj. Ve funkci skončila po loňském zvolení do Sněmovny, ministryní je od prosince 2017.

Policie zasahuje na ministerstvu a v agentuře CzechTourism

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují od dnešního rána v sídle ministerstva pro místní rozvoj na pražském Staroměstském náměstí a v centrále agentury CzechTourism na Vinohradech. Zásah souvisí se zakázkami CzechTourismu, řekl ČTK šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 Tomáš Svoboda. Kriminalisté podle něj pouze zajišťují důkazy.

"Ještě nebyl nikdo obviněn, zatím se pouze zajišťují důkazy pro další postup," uvedl Svoboda. Následně budou podle něj policisté důkazy několik týdnů či měsíců vyhodnocovat.

Přítomnost policistů v budově ministerstva na Staroměstském náměstí potvrdila ČTK i mluvčí resortu Veronika Vároši. "Ministerstvo poskytuje součinnost policii, bližší informace v tuto chvíli nebudeme sdělovat," uvedla mluvčí.

Na špatné hospodaření státní agentury na podporu cestovního ruchu upozornil již v roce 2016 Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který podal trestní oznámení. Z výsledků kontroly let 2012 až 2014 podle něj vyplynulo, že organizace v řadě případů utrácela nehospodárně a porušila několik zákonů. Pochybení se týkala veřejných zakázek a statisícových výdajů za wellness pobyty nebo rozlučku s generálním ředitelem.

NKÚ tvrdil, že agentura zadávala zakázky bez ohledu na to, jestli by je nebylo možné v soutěži získat levněji. Například údajně kupovala právní služby bez posouzení, zda jde o nejvýhodnější variantu, a soutěže nepořádala ani při nákupu letenek. Distribuci výstavních a reklamních předmětů zase agentura rozdělila do více zakázek malého rozsahu, které zadávala bez otevřené soutěže.

Kvůli hospodaření agentury skončili již dva lidé u soudu. Z porušení povinnosti při správě cizího majetku čelí obžalobě bývalý ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška a bývalá ředitelka odboru ekonomiky CzechTourismu Andrea Gregorová. Z peněz, které byly určeny na podporu cestovního ruchu, koupili údajně zhruba 70 voucherů za celkem 600.000 korun na lázeňské relaxační pobyty, které podle obžaloby Vondruška rozdával svým známým či kolegům.