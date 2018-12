Paříž - Policie dnes v centru Paříže nedaleko bulváru Champs-Élysées použila slzný plyn proti některým účastníkům protestu spojovaného s hnutím takzvaných žlutých vest. Z ulic jsou hlášeny první potyčky. Příslušníci pořádkových sil zadrželi více než 350 lidí, informuje agentura AFP.

Podle policejní mluvčí je u Champs-Élysées asi 1500 lidí. Část z nich se dostala do úzké uličky poblíž náměstí Étoile, odkud je po chvíli policisté vytlačili právě slzným plynem zpět na Champs-Élysées.

Zadrženi byli ti, u nichž se našly nebezpečné předměty jako kladiva, baseballové pálky nebo koule na pétanque.

Demonstranti rovněž obsadili pařížskou okružní komunikaci Boulevard périphérique a v její západní části na čas přerušili provoz.

V Paříži dnes po násilnostech z uplynulého víkendu, po nichž zůstalo 130 lidí, více jak 4000 zadržených i značné materiální škody, panují přísná bezpečnostní opatření. V ulicích je asi 8000 policistů, k dispozici mají i obrněné transportéry.

Policie v Paříži ještě před začátkem protestu zatkla 278 lidí

Ještě před začátkem dnešního protestu spojovaného s hnutím takzvaných žlutých vest zadržela policie v Paříži 278 lidí. Informovala o tom agentura DPA. Zavřené zůstaly památky, jež jsou symbolem francouzské metropole, stejně jako obchody podél bulváru Champs-Élysées.

Mezi zatčenými jsou podle policie lidé, kteří chystali "násilné akce proti jiným osobám a ničení majetku".

Podle francouzských médií se prvních asi tisíc "žlutých vest" objevilo na třídě Champs-Elysées, kde zatím demonstrují v klidu. Policisté jim zabránili v přístupu k Vítěznému oblouku, který byl při protestech před týdnem poškozen.

V ulicích Paříže je nasazeno 8000 policistů, kteří mají k dispozici obrněné transportéry. V celé Francii pak na pořádek bude dohlížet 89.000 příslušníků pořádkových složek. Během násilností, které Paříž zažila minulý víkend, radikálové útočili na policisty, rabovali obchody, zapalovali domy a auta. V Paříži bylo 130 lidí zraněno, přes 400 jich policie zadržela.

Lidé se dnes nedostanou na Eiffelovu věž, zavřený je také Vítězný oblouk, věže katedrály Notre-Dame či muzea Louvre, Orsay a Centre Pompidou. Byla zrušena řada divadelních představení i fotbalové zápasy.

Francouzští politici tvrdí, že současné protesty, které se kromě Paříže přelily i do dalších regionů, se jejich organizátorům z takzvaného hnutí žlutých vest, vymkly z rukou. Členové hnutí pojmenovaného po reflexním oděvu, který patří do povinné výbavy aut, se původně bránili proti zvýšení daně z pohonných hmot. Od něho ale vláda tento týden ustoupila. Hovoří se o tom, že současná vlna protestů je nejsilnější za posledních 50 let. Lidé na nich dávají najevo svoji frustraci ze stagnujících příjmů a rostoucích životních nákladů.

Prezident Emmanuel Macron od začátku nepokojů nevystoupil před veřejností. Zásadní projev chystá na začátek příštího týdne.

Na dnešek jsou demonstrace po vzoru hnutí žlutých vest plánovány v Belgii a Nizozemsku, i když se ani v jedné ze zemí zvyšování daně z pohonných hmot nechystá, podotýká agentura AP.