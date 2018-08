Janov - Zřícení dálničního mostu v Janově na severu Itálie si v úterý vyžádalo nejméně 35 mrtvých. Dalších 16 lidí je zraněno. Podle agentury ANSA to dnes oznámila italská policie, přičemž upozornila, že tragická bilance se může zvýšit. Uvedené údaje už v úterý sdělili záchranáři, ale úředně byl potvrzen nižší počet mrtvých - nejprve 23 a později 26.

Na rušné dálnici A10 v Janově se zřítila část mostu v délce jednoho sta až dvou set metrů. Z výšky 45 metrů přitom spadlo na 35 osobních aut a několik kamionů, včetně českého, jehož řidič přežil a podle českého ministerstva zahraničí není v ohrožení života.

ANSA už v noci na dnešek s odvoláním na sdělení ministerstva vnitra napsala, že mezi 35 oběťmi jsou i tři děti ve věku osmi, dvanácti a třinácti let.

Příčina zřícení mostu není známa. V době neštěstí silně pršelo a někteří lidé tvrdí, že k tragédii přispělo podmáčení půdy. Svědci události také řekli, že do jednoho pilíře udeřil blesk. V italských médiích se ale objevují také zprávy, že most ze 60. let minulého století byl často opravován a že experti upozorňovali na nedostatečnost těchto oprav.