Policie pokračuje ve Vejprtech v ohledání místa požáru

Vejprty (Chomutovsko) - Policisté dnes pokračují v ohledání místa požáru v domově pro postižené ve Vejprtech, při kterém zemřelo osm lidí a dalších 30 záchranáři ošetřili. Příčinu vzniku požáru kriminalisté zatím nestanovili. ČTK to řekla mluvčí krajské policie Alena Bartošová.

Vyšetřování nedělního ranního požáru policisté v neděli večer ukončili. Na místo se vrátili dnes ráno. Společně s nimi je v budově vyšetřovatel hasičů. ČTK to řekl mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan.

Hořet podle předběžných zjištění začalo v neděli ráno ve společenské místnosti, odkud se požár šířil dál do pokojů. Starostka Vejprt Jitka Gavdunová (ODS) v neděli uvedla, že v minulosti se několikrát klienti domova pokusili objekt zapálit. Policie případ vyšetřuje jako trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti.

Vejprty tvoří s německou obcí Bärenstein opticky jeden celek rozdělený pouze hraničním potokem Polava, přesto němečtí hasiči nedorazili, posteskla si starostka. Na místě naopak byly dvě posádky zdravotníků ze sousedního státu. "My jsme je (německé hasiče) nepotřebovali," řekl dnes ČTK Marvan. "Na místě byl dostatek sil a prostředků ke zvládnutí situace a požáru," uvedl.

Místní jednotka hasičů byla u budovy na kopci jako první deset minut po ohlášení ve 04:59. Další dobrovolní hasiči přijeli z nedaleké Kovářské a následně profesionální hasiči. Na místě bylo šest jednotek, 12 kusů techniky a 37 hasičů, vystřídalo se celkem 50 hasičů. "Vzhledem k poloze a místu by další technika byla problematická, měli jsme tam optimální počet všeho," uvedl Marvan s tím, že hasiči obou států spolupracují. "Jezdíme k nim a oni k nám, ale většinou se to týká požárů dlouhodobých, například u požárů lesa, kdy je potřeba co nejvíce jednotek na dopravu vody," uvedl mluvčí krajských hasičů.