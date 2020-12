Policie: Podniky výrazně neporušovaly novou zavírací dobu

Teplice - Vládní opatření porušilo 16 podniků, které ve středu zkontrolovala policie kvůli dodržování nové zavírací doby. Policisté vyřešili pět případů domluvou, jeden pokutou a deset oznámili správnímu orgánu. Oznámili to dnes na twitteru. Dohromady policie prověřila v celé České republice téměř 4200 restaurací a barů. Výrazná porušení nezaznamenala.

Celkový počet restaurací, výčepů a dalších stravovacích provozoven v Česku je podle dřívějších údajů Asociace malých a středních podniků a živnostníků přibližně 40.000.

Bary, restaurace a další stravovací zařízení musí od středy nově zavírat nejpozději ve 20:00, a to včetně výdejních okének. Restrikce se netýká rozvozu jídla. Zakázána po celý den je konzumace alkoholu na veřejnosti. Na všech trzích je zakázán provoz stravovacích služeb a prodej alkoholu. V pondělí o tom rozhodla vláda.

"Provozovatelé, kteří veřejně avizovali, že neuzavřou své provozovny po dvacáté hodině jako vyjádření protestu proti opatřením vlády, tak učinili v řádu jednotek," uvedla policie. Policisté podle vyjádření na twitteru standardním způsobem kontrolují dodržování vládních nařízení, neprovádejí ale žádné celorepublikové masivní akce ani zátahy. "Ani včera (ve středu) nedocházelo ze strany provozovatelů restaurací k zásadnímu porušování opatření," doplnili policisté.

Akci občanské neposlušnosti iniciovali například zaměstnanci pivovaru Malý Janek ze středočeských Jinců. Policie protest ukončila do hodiny. Policisté dorazili i do restaurace U Rady v centru Ostravy, jejíž majitel se k nesouhlasu s opatřeními připojil, podnik ozdobil vlajkami a nechal i po 20:00 otevřený. V Praze pak policie dorazila do restaurace Šeberák, jejíž majitel porušení opatření vysvětlil ztrátou důvěry ve vládu. Stravovací podniky považují nové nařízení za diskriminační, ekonomicky je poškozuje.

Teplická policie zjistila v restauracích šest porušení nařízení

Policie zkontrolovala ve středu na Teplicku 78 restaurací, hospod a dalších gastronomických podniků. Zjistila při tom šest porušení vládních nařízení proti šíření koronaviru. Pět porušení fyzických osob řešili policisté domluvou, jedno porušení vládního nařízení restaurací policie oznámila správnímu orgánu, řekl dnes ČTK mluvčí teplické policie Daniel Vítek.

Ve středu zůstalo na Teplicku otevřených přes 20 restaurací, hospod či pivnic. Podle nařízení měly provozovny zavřít ve 20:00, od čtvrtka do úterý měly otevřeno do 22:00. Řada podnikatelů ve stravovacích službách nařízení kritizovalo. Podle některých vyjde otevírací doba do 20:00 před Vánoci stejně, jako by bylo zavřeno úplně. Společně se tak provozovatelé rozhodli vyjádřit porušením vládního nařízení nesouhlas s opatřeními přijatými proti šíření koronaviru.

"My sice můžeme uložit pokutu na místě, ale pouze za předpokladu, že s ní přestupce souhlasí," uvedl Vítek. Ve správním řízení se pokuta může dostat až na tři miliony korun.

Městská policie pracovala podle ředitele Michala Chrdleho ve středu v klasickém výkonu služby. "Byli jsme připraveni reagovat na telefonické oznámení, ale žádné nepřišlo. Proběhl tak klasický výkon služby," řekl dnes ČTK Chrdle.

Zákazníci si našli seznamy otevřených podniků na sociálních sítích nebo je poznali podle vyvěšené české vlajky. ČTK ve středu na místě zjistila, že se do otevřených podniků několik zákazníků vypravilo. "Zůstáváme, protože chceme podpořit poctivé podnikatele," řekl ČTK jeden z nich.

Provozovatelé restaurací podle zveřejněného prohlášení respektují přijatá opatření v boji proti šíření koronaviru, ale vadí jim nekoncepčnost. "Pomalu, ale jistě tato chaotická nařízení naše živnosti likvidují. Systém podpory sice zachrání na čas pracovní místa, ale v dlouhodobém horizontu je udržitelnost našeho podnikání nemožná," uvedli v prohlášení provozovatelé 22 restaurací.