Policie podle GIBS nechybovala v případu střelby na pražském úřadu práce

Praha - Útoku, při kterém koncem června zemřela pracovnice úřadu práce v Praze 2, nebylo možné předejít, uvedla dnes na webu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Postup policie byl podle ní správný a v souladu s předpisy. Ze zastřelení zaměstnankyně úřadu práce je obviněn šestašedesátiletý muž. Podle policistů krátce předtím poleptal kyselinou ženu v Odoleně Vodě a nastražil výbušné zařízení, které zranilo policistu.

Fotogalerie

Na pracovnici úřadu práce v Bělehradské ulici zaútočil muž 29. června. Postřelená žena týž den zemřela v nemocnici. Muže podezřelého z útoku zadrželi policisté po několika hodinách v centru hlavního města. Krátce po zatčení policisté uvedli, že zadržený své činy popisuje a přiznává se k nim, jeho motivem byla podle nich msta za údajná příkoří.

Muž, který v minulosti neúspěšně žádal o podporu v nezaměstnanosti, vyhrožoval zastřelené úřednici už v roce 2016. Předejít červnovému útoku ale podle GIBS nebylo možné. "Vzhledem k tomu, že od posledních výhrůžek uplynulo pět let a nebylo zjištěno, že by byl za tuto dobu svým chováním nebezpečný pro okolí, nebylo možné tedy předvídat, že se po tak dlouhé odmlce dopustí hned dvou útoků po sobě," uvedla mluvčí GIBS.

Počátkem července poslal soud obviněného muže do vazby. Panovaly totiž obavy, že by na svobodě pokračoval v trestné činnosti nebo že by se vyhýbal stíhání. Kromě vraždy je obviněný tak z těžkého ublížení a z nastražení výbušného systému.

Muž podle policistů krátce před střelbou na úřadu práce poleptal kyselinou svou bývalou kolegyni na parkovišti před budovou Aera Vodochody v Odoleně Vodě, kde dříve pracoval jako konstruktér. Údajně také nastražil výbušný systém, který při domovní prohlídce poranil policistu