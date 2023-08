Policie pátrá po řidiči, který s autem plným Syřanů havaroval na Děčínsku

Děčín - Policie pátrá po řidiči, který s autem plným Syřanů překročil hranici z Německa do České republiky v Ústeckém kraji. Řidič havaroval, z místa nehody utekl. Zraněno je osm lidí včetně dvou dětí. ČTK o tom informovala mluvčí policie Veronika Hyšplerová. Nehoda se stala v pondělí po 22:00. V tuto chvíli se odehrává rozsáhlá pátrací akce, řekla mluvčí.

Severočeští policisté dostali přes operační středisko v Petrovicích na Ústecku zprávu o pátrání po vozidle Škoda Octavia, které v obci Schmilka v Německu nereagovalo na výzvy k zastavení pracovníků celní správy a ujelo do České republiky. Hlídka děčínských policistů si uvedeného vozidla všimla v Teplické ulici v Děčíně. Řidič opětovně nereagoval na výzvy k zastavení a ujížděl směrem na obec Jílové, po několika kilometrech havaroval a z místa utekl. Ve vozidle zůstalo osm zraněných včetně dvou dětí, které musely být následně převezeny do nemocnic v Ústí nad Labem a Děčíně.

Dvě nezletilé osoby a jednoho dospělého záchranka převezla s lehkými zraněními do děčínské nemocnice ke kontrolnímu vyšetření. Tři osoby s vážným poraněním a dvě s lehčím záchranáři odvezli do nemocnice v Ústí nad Labem. ČTK to řekl mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník.

Do pátrací akce se zapojily desítky policistů ze speciální pořádkové jednotky a psovodi. Řidič je podezřelý z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice a ublížení na zdraví z nedbalosti, uvedla Hyšplerová. Se zajištěnými cizinci se povede správní řízení.