Praha - Policie pátrá po pětileté Sofii Andree Mikyškové, dva neznámí muži ji před 13:00 podle oznámení o únosu vytrhli babičce z náruče v ulici Vlasty Průchové v Praze 10 Uhříněvsi. ČTK to sdělil policejní mluvčí Tomáš Hulan. Dosavadní zjištění vypovídají o tom, že by únosci mohli dívku odvézt do zahraničí, pravděpodobně do Německa.

"Únosci holčičku naložili do přistaveného osobního auta Volvo XC 90, stříbrné barvy, registrační značky 8S2 0469," uvedl mluvčí.

Hledaná měří 120 až 130 centimetrů a je hubená. Blonďaté vlasy dlouhé zhruba do poloviny zad měla sepnuté do dvou culíků. Na sobě měla růžovou látkovou bundu s podšívkou z bílého beránka a modré rifle s černými kvítky, růžovou čepici se stříbrnými proužky a růžové boty, uvádí popis policie.

V souvislosti s únosem dívky policie také pátrá po její matce Zdence Amálii Mikyškové Štolcové. Podle kriminalistů má se svou dcerou zakázaný styk, dívka je svěřena právě do péče babičky. "Po matce unesené holčičky pátráme proto, že je na ni vydán souhlas se zadržením," uvedl mluvčí.

Kriminalisté přivítají jakoukoli informaci o pohybu pohřešované dívky, její matky a stříbrného vozidla Volvo XC 90.