Policie: Organizovaná skupina obstarávala vězňům z Odolova drogy

Hradec Králové - Organizovaná skupina tří mužů, z nichž dva jsou ve výkonu trestu, pašovala do věznice Odolov na Trutnovsku drogy a dál je mezi vězni šířila. Policie trojici mužů ve věku 26, 35 a 44 let obvinila z několik trestných činů. Skupina podle policie obstarávala drogy pro vězně od října 2020 do června 2022, v intervalu zpravidla jedenkrát týdně až jedenkrát za 14 dní. Úkoly měli obvinění předem rozdělené, řekla dnes ČTK policejní mluvčí Šárka Pižlová. Šlo o pervitin a marihuanu. Podle policie nemusí být počet obviněných v kauze konečný.

"Nejmladší z obviněných, syn nejstaršího, obstarával a distribuoval různým odběratelům na Trutnovsku drogy. Část z těchto drog po objednávce svého otce, který je ve výkonu trestu, předával dalšímu odsouzenému, pětatřicetiletému muži, který pracoval mimo věznici ve Rtyni v Podkrkonoší," uvedla Pižlová.

Pervitin a konopí odsouzený pětatřicetiletý muž podle policie pašoval do věznice v tělní dutině a tam je předával druhému odsouzenému ze skupiny, čtyřiačtyřicetiletému muži. "Ten drogy předával ostatním vězňům, kteří si u něho zboží objednali. Z výslechů vyšlo najevo, že 44letý vězeň vybíral peníze za zboží formou nákupu ve vězeňské kantýně, anebo mu příbuzní odsouzených zasílali peníze za drogy na jím uvedený bankovní účet," uvedla Pižlová.

Cena, za kterou drogy odsouzeným prodával, byla mnohonásobně vyšší, než je obvyklá prodejní cena těchto drog na ulici.

Podle policie bylo vyšetřování případu složité a časově náročné, protože se trestná činnost odehrávala především za zdmi věznice. "Odsouzení, kteří byli zároveň odběrateli drog a jsou stále ve výkonu trestu, z obavy z případného navýšení trestů či kázeňského postihu nechtěli s policisty spolupracovat," uvedla Pižlová.

Kriminalisté ve spolupráci s vězeňskou službou od letošního února vyslechli několik desítek odsouzených po celém Česku. "Někteří během prověřování byli propuštěni z výkonu trestu na svobodu. V rámci probíhajícího vyšetřování není vyloučeno trestní stíhání dalších osob," dodala Pižlová.

Policie trojici mužů obvinila z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a z křivého obvinění spáchaného ve spolupachatelství. V případě prokázání viny každému z nich hrozí až deset let vězení.

Odolovská věznice patří k nápravným zařízením s dozorem a dohledem. Umísťují se do ní odsouzení, kterým soudy vyměřily jen krátké tresty za méně závažné trestné činy.