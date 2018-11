Olomouc - Policisté odložili případ letošní nejtragičtější nehody v Olomouckém kraji, při které zemřeli u Bohuňovic na Olomoucku čtyři lidé. Důvodem je to, že mezi oběťmi je řidič, který nehodu podle vyšetřování zavinil. Policisté tak rozhodli minulý týden na základě znaleckých posudků. Havárie se stala v polovině července, srazilo se při ní na silnici mezi Olomoucí a Šternberkem osobní auto s nákladním vozem.

Tragickou nehodu vyšetřovali policisté kvůli podezření z usmrcení z nedbalosti. Policisté si kvůli vyšetřování vyžádali znalecké posudky z oboru soudního lékařství, silniční dopravy a ke zkoumání technického stavu vozidla. "V průběhu uplynulého týdne bylo vyšetřování nehody ukončeno a na základě výsledků znaleckých zkoumání byl spisový materiál podle trestního řádu odložen z důvodu úmrtí podezřelého," řekla dnes ČTK krajská policejní mluvčí Irena Urbánková.

Při nehodě, která se stala 16. července mezi Olomoucí a Šternberkem, se střetlo na křižovatce osobní auto s nákladním. Pravděpodobnou příčinou nehody bylo nedání přednosti v jízdě. Policisté po nehodě uvedli, že osobní auto jelo ve směru od Olomouce a chtělo odbočit doleva směrem na Bohuňovice. Do protisměru jelo v té chvíli po hlavní silnici od Šternberka nákladní auto, kterému nedali přednost.

Řidič kamionu vyvázl bez zranění, nehoda byla však fatální pro osádku osobního auta. V něm cestovali podle informací ČTK prarodiče se třemi vnoučaty. Oba starší dospělí i jedno z dětí těžkým zraněním podlehli na místě, další dítě utrpělo těžká mnohočetná poranění a bylo transportováno leteckou záchrannou službou do Brna. Tam svým zraněním později podlehlo. Nehodu tak přežilo pouze třetí dítě, které utrpělo lehká poranění a bylo posádkou rychlé zdravotnické služby transportováno na oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc.

Druhá nejtragičtější nehoda v kraji se stala 29. března na okraji Olomouce na silnici z Nových Sadů do Holice, zemřely při ní dvě malé děti. Řidiče, který podle soudu nehodu zavinil a jel opilý, poslal nedávno krajský soud do vězení na 8,5 let.