Policie odložila případ možného neposkytnutí pomoci prezidentu Zemanovi

Praha - Policie dospěla po prověření okolností předcházejících podzimní hospitalizaci prezidenta Miloše Zemana k závěru, že podezření na trestný čin neposkytnutí pomoci se nepotvrdilo. Uvedla to dnes Česká televize (ČT). K případu byl podávat vysvětlení mimo jiné i vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář. Už dříve policie odložila i podezření na padělání podpisu listiny, kterou Zeman z nemocnice svolal zasedání nově zvolené Poslanecké sněmovny.

Okresní státní zastupitelství v Rakovníku, které mělo případ na starosti, potvrdilo odložení věci na svém webu. "Ve věci neposkytnutí pomoci panu prezidentovi republiky sděluji, že usnesením policejního orgánu ze dne 23. 02. 2022 bylo rozhodnuto o odložení věci podle § 159a odst. 1 trestního řádu, kdy policejní orgán dospěl k závěru, že nejde o podezření z trestného činu a nebylo na místě věc vyřídit jinak," napsal šéf rakovnických žalobců Lukáš Hossinger. Doplnil, že rozhodnutí je konečné.

Zemana převezla ambulance do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) z lánského zámku loni v neděli 10. října, tedy až po volbách do Sněmovny a krátce po odjezdu tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO). Na záběrech pořízených před nemocnicí byl Zeman v bezvládném stavu.

Podle Hradu byl prezident dva týdny předtím nemocen, svůj hlas ve sněmovních volbách proto odevzdal přímo v Lánech a na doporučení svého ošetřujícího lékaře, ředitele ÚVN Miroslava Zavorala zrušil nedělní účast v televizní debatě. Spekulovalo se o tom, že Zemanovi blízcí spolupracovníci - tedy Mynář, mluvčí Jiří Ovčáček či poradce Martin Nejedlý - mu předtím nezajistili dostatečnou pomoc. Mynář to kategoricky odmítl s tím, že všichni z prezidentova okolí i Zavoral pravidelně Zemana přesvědčovali, aby souhlasil s hospitalizací.

"Vždycky byl nutný souhlas pana prezidenta jako osoby svéprávné a svébytné. Bohužel podařilo se to až na tu neděli po volbách. Do té doby jsme dělali všichni všechno pro to, aby se to podařilo," zdůraznil Mynář v listopadu, kdy podával vysvětlení na policii. Trestní oznámení, která v této souvislosti obdržela policie, označil za politickou záležitost. Kromě Mynáře si policie předvolala například také šéfa ochranky prezidenta Martina Baláže či hradního protokoláře Vladimíra Kruliše.

Trestní oznámení podal v této věci například lékař Martin Jan Stránský. Bezvládný stav prezidenta při příjezdu do nemocnice podle něj mohla způsobit buď jen absolutní neprofesionalita a nedbalost personálu sanitky, nebo šlo o běžnou kondici hlavy státu.

Druhý případ související se Zemanovou hospitalizací, tedy podezření na možné padělání veřejné listiny či na přisvojení pravomoci úřadu, řešilo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6. Podezření souviselo s tím, že Zeman pobýval v době podpisu listiny, kterou mu přinesl tehdejší předseda dolní parlamentní komory Radek Vondráček (ANO), na jednotce intenzivní péče. Policie ale dospěla k závěru, že Zeman dokument podepsal sám, dobrovolně a při vědomí.

Pochybnosti o pravosti prezidentova podpisu na listině vyvolala zpráva lékařů, kterou od ÚVN obdržel předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a podle které Zeman nebyl v dané době schopen vykonávat pracovní povinnosti. Mynář následně zveřejnil záběry zachycující Zemana, jak v nemocnici dokument podepisuje. Uvedl také, že prezident ho pověřil přípravou listiny o svolání Sněmovny ještě před svou hospitalizací.