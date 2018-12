Brno - Policie odložila trestní oznámení prezidenta Miloše Zemana na brněnského politika Svatopluka Bartíka. Uvedla to Česká televize, ČTK to potvrdil dozorující státní zástupce Arne Nekula. Bartík loni prohlásil, že má Zeman rakovinu a zbývá mu pár měsíců života. Podle Nekuly je rozhodnutí nepravomocné. Pražský hrad proti němu podá stížnost, řekl ČTK mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Lhůta pro podání by měla uplynout mezi svátky. Hrad politikovo tvrzení odmítal.

Bartík rozhodnutí přivítal. "Vánoční dárek pro mě je venku. Jelikož mému advokátovi rozhodnutí dosud nedorazilo, nebudu to komentovat. Navíc podotýkám, že odložení není dosud pravomocné," uvedl Bartík, bývalý radní městské části Brno-střed.

Policie prověřovala dva možné přečiny. "Jeden je pomluva. Tam policejní orgán dospěl k závěru, že není dána subjektivní stránka v podobě úmyslu, což zákon vyžaduje," uvedl Nekula.

Dále policie zvažovala poškozování cizích práv. "Nebyla naplněna objektivní stránka. Nedošlo k vážné újmě na právech," řekl Nekula a dodal, že primárně by věc měla být řešena v civilním sporu.

Rozhodnutí není pravomocné. "Proti usnesení podáváme stížnost," napsal Ovčáček ČTK na dotaz ohledně dalšího postupu.

Bartík loni před blížícími se lednovými volbami prezidenta napsal na facebook, že má Zeman rakovinu, odmítá léčbu a zbývá mu pár měsíců života. Napsal to s ohledem na to, že Zeman znovu kandidoval na prezidenta a podle Bartíka měla veřejnost vědět, jak na tom zdravotně je. Později své tvrzení z internetu stáhl s odůvodněním, že nečekal takovou vlnu negativních reakcí jak na sebe, tak na prezidenta.

Pražský hrad označil tvrzení za nepravdivá a podal na Bartíka žalobu a trestní oznámení. Městský soud v Brně letos na žádost Zemanových právníků projednávání žaloby přerušil kvůli tomu, že by se nejdřív mělo vyřešit trestní oznámení. Zeman ve volbách prezidentské křeslo obhájil.