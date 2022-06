Policie odkryla organizovanou skupinu výrobců drog, obviněno sedm lidí

Olomouc - Policie v Olomouckém kraji odkryla organizovanou skupinu výrobců pervitinu, drogu podle kriminalistů distribuovali na území České republiky a Polska. Obviněno bylo sedm lidí, jeden z pachatelů je na útěku a policie po něm pátrá. Šest mužů pochází ze Šumperska, kde pervitin většinou také v otřesných podmínkách vyráběli, řekl dnes novinářům vedoucí odboru obecné kriminality Jan Lisický. Obvinění od podzimu 2020 podle něj vyrobili nejméně 6,5 kilo pervitinu, jeho hodnota na trhu je odhadována zhruba na 13 milionů korun. Kauza navazuje na loňský případ rovněž ze Šumperska.

Lisický řekl, že jde dosud o největší zásah na drogové scéně v kraji. "Sedm mužů ve věku od 30 do 55 let nejméně od podzimu 2020 do 9. června 2022 se jako členové organizované skupiny vědomě podíleli na výrobě pervitinu a na obchodech s chemikáliemi potřebnými k výrobě pervitinu. Na trestné činnosti se podíleli od počátku, a to od nákupu chemických látek a léčiv přes samotnou výrobu až po samotnou distribuci. Působili na území Olomouckého kraje, především na Šumpersku, ale i v Pardubickém kraji a v Polsku. Vytvořili organizovanou skupinu, kde měl každý svou úlohu. Jejím cílem byl maximální finanční zisk," uvedl Lisický.

Na zadržení pachatelů se ve čtvrtek 9. června podílelo přes osm desítek policistů včetně zásahových jednotek z Moravskoslezského a Královéhradeckého kraje. Zásahu předcházela mnohaměsíční podrobná práce kriminalistů. Při 27 domovních prohlídkách bylo zajištěno sedm varen, jeden kilogram již vyrobeného pervitinu milion korun v hotovosti. Cenu za jeden gram pervitinu odhadují policisté v současné době na 2000 korun.

Muži jsou obviněni ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby drog ve velkém rozsahu a s působením ve více státech, uvedl Lisický. Hrozí jim až 18 let vězení. Ze sedmi obviněných mužů je jeden cizinec. Pět z nich skončilo ve vazbě, jeden z obviněných mužů je stále na svobodě a policie po něm pátrá. Jde o třicetiletého Adama Michala, muž je již také veden v policejní databázi hledaných osob.

Akce s názvem Grate a Finis navazuje na loňský případ, kdy policie v regionu odhalila organizovanou skupinu výrobců pervitinu, většina z nich pocházela rovněž z Šumperska. Odhaleno bylo šest varen, skupina měla podle policistů tehdy k dispozici látky na výrobu více než sta kilogramů drogy. "Naše realizace Finis a Grate měla za úkol dotáhnout do konce naprosté rozbití možnosti zásobování našeho tuzemského trhu těmito chemikáliemi potřebnými pro výrobu metamfetaminu, jedná se především o fosfor a jód. Jsou to látky, které jsou v ČR nesehnatelné. Z tohoto důvodu pachatelé získávají potřebné látky ze zahraničí, v našem případě šlo o dovoz z Polska," dodal šéf olomoucké kriminálky.

Na odhalení rozsáhlého případu se podílel specializovaný krajský Toxi tým, který má od roku 2018 podle krajského policejního náměstka Radovana Vojty na kontě již obvinění přes 1100 lidí páchajících trestnou činnost v drogové oblasti, odhalení 105 varen a 55 pěstíren.