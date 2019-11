Policie odhalila rozsáhlé zneužívání léků u dětí a mladistvých

Přerov - Osm desítek dětí a mladistvých bylo na Přerovsku a Olomoucku zapojeno do případu rozsáhlého zneužívání léků na předpis, který se podařilo v létě rozkrýt přerovským kriminalistům. Nelegálně distribuované léky mají u zdravých osob podobný účinek jak drogy. Policisté nakonec zahájili 13 trestních řízení osob ve věku 14 do 20 let. Dva případy byly poté odloženy kvůli nízkému věku pachatelů. Novinářům to dnes řekl Michal Hradil z územního odboru policie v Přerově.

Děti a mladiství podle Hradila zneužívali léky Ritalin a Xanax, které jsou předepisovány například hyperaktivním dětem. Lék má na zdravého člověka povzbuzující účinky, podobně jako drogy. Případy zneužívání těchto léků kriminalisté zaznamenali na školách na Přerovsku i Olomoucku.

"Celkem do této řekněme kauzy bylo zapojeno a vyslýcháno zhruba 80 nezletilých a mladistvých osob, nebo osob ve věku kolem 20 let," podotkl Hradil.

Léky Ritalin a Xanax si lze podle Hradila objednat na internetu, nabízeny jsou například prostřednictvím sociálních sítí. Jedna tableta se prodává za 100 korun. Některé děti ze vyšetřované skupiny tyto léky braly svým rodičům a poté je dávaly kamarádům. Ritalin distribuovaly také osoby, které mají tento lék předepsaný a zneužívají ho.