Policie odhalila při nelegální migraci 2658 lidí, hlavně při nezákonném pobytu

Praha - Cizinecká policie odhalila v letošním prvním čtvrtletí 2658 lidí při nezákonné migraci. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku to představovalo nárůst o 40,6 procenta. Podle policie nárůst souvisel zejména s případy nelegálního pobytu Ukrajinců a Moldavanů, kteří se mylně domnívali, že mají v ČR nárok na dočasnou ochranu. Při nezákonné tranzitní migraci policisté odhalili od ledna do března 207 cizinců, meziročně téměř o osm procent více. Vyplývá to ze statistik, které dnes policie zveřejnila na webu.

Jako nelegální migraci označuje ministerstvo vnitra nejenom neoprávněný vstup na území ČR či jeho neoprávněné opuštění. Za nelegální migraci je považován i neoprávněný pobyt na území státu nebo pobyt v rozporu s účelem, pro který bylo vydáno pobytové oprávnění.

Pří nelegálním pobytu v Česku bylo v prvním čtvrtletí zjištěno 2550 cizinců. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku to bylo téměř o 38 procent více. "Tento nárůst souvisí s případy, kdy byli zjišťováni cizinci, především občané Ukrajiny a Moldavska, kteří na území České republiky pobývali v rozporu se zákonem o pobytu cizinců a mylně se domnívali, že mají, vzhledem k válce na Ukrajině, nárok na dočasnou ochranu," uvedl mluvčí cizinecké policie Josef Urban.

Při nezákonné tranzitní migraci přes Česko bylo od ledna do března zadrženo 207 lidí, meziročně o 15 více. Nejčastěji, ve 117 případech, šlo o občany Sýrie. Následovali občané Turecka, Maroka a Indie. Do Česka se dostávali zejména přes hranici se Slovenskem.

Při nezákonné migraci přes vnější schengenskou hranici ČR bylo za první tři měsíce letošního roku zadrženo 108 lidí. Meziročně stoupl počet případů zhruba o 163 procent. Nárůst policie přisuzuje zejména velkému nárůstu letecké dopravy po uvolnění proticovidových restrikcí.