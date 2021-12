Policie obvinila ženu z pokusu o vraždu dítěte, s nímž se chtěla utopit u Vodňan

Vodňany (Strakonicko) - Policie obvinila ženu z Vodňan na Strakonicku z pokusu o vraždu dítěte, se kterým se chtěla ve středu utopit v řece Blanici. Hrozí jí za to 18 let ve vězení. Dítě stále zůstává ve vážném stavu v pražské nemocnici. Novinářům to řekl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

"Žena je aktuálně ve vazební věznici. Vzhledem k tomu, že vyšetřování je na samém začátku, tak si nedovolíme k případu sdělovat nějaké polopravdy nebo spekulace," uvedl Matzner. Oba topící vytáhli z řeky policisté, které přivolali kolemjdoucí studenti střední rybářské školy. Záchranáři následně ženu i dítě dopravili do nemocnice. "Jakmile to lékaři dovolili, proběhli základní úkony trestního řízení, obvinili jsme ji (ženu) a následně vyslechli. Co se týká zdravotního stavu jejího dítěte, tak ten je stále velmi vážný," řekl mluvčí.

Podle policie byly motivem k činu zřejmě rodinné spory. "Nicméně nemáme zatím vyslechnuté všechny, kteří nám k tomu mohou něco říci, takže ani tady nechceme spekulovat," uvedl Matzner.

Ředitel jihočeské policie Luděk Procházka dnes předal pamětní mince sedmi studentům prvního ročníku rybářské školy. Topících si všimli, když se večer vraceli z nákupu potravin. Procházka zároveň předal medaili dvěma policistům, kteří na místo dorazili, ženu s dítětem vytáhli z vody a poskytli jim první pomoc.