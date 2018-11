Praha - Pražská policie obvinila z pokusu o vraždu ženu, která podle nich nechala letos v únoru své šestitýdenní dítě venku v mrazu. Na webových stránkách policie to dnes uvedl mluvčí Jan Daněk. Podchlazeného kojence nalezl v Čiklově ulici v Praze 4 podnikatel Filip Slovák, který za jeho záchranu získal ocenění. Matce dítěte hrozí v případě odsouzení až dvacetileté vězení nebo výjimečný trest. Soud poslal ženu do vazby.

"Nyní bude probíhat standardní vyšetřování. Stíhaná žena k případu odmítla vypovídat," uvedl Daněk. Žena podle něj po činu odjela z Česka, kriminalisté se ji snažili dopadnout v rámci mezinárodní spolupráce. Později se ji podařilo nalézt v Německu, pražští policisté si ji nyní od německých kolegů převzali.

Třiatřicetiletý Slovák našel šestitýdenní dítě 19. února. Kojenec ležel na betonové podestě před vchodem do neobývaného domu. Muž vzal dítě domů do tepla a zavolal na tísňovou linku. Kriminalisté, kteří se začali případem zabývat, mimo jiné provedli vyšetřovací pokus a zjistili, že dítě v důsledku podchlazení mohlo zemřít. Nalezeného chlapce převzaly do péče pracovnice sociálně-právní ochrany dítěte, o svěření do péče požádala jeho babička.