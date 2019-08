Policie obvinila trojici Čechů z otrokářství, hrozí jim až 15 let

Praha - Policie obvinila dva muže a jednu ženu z obchodování s lidmi. Organizovaná skupina Čechů vylákala podle kriminalistů nejméně deset lidí do anglického Manchesteru, kde je vykořisťovala a násilím nutila k práci. Obvinění jsou ve vazbě, v případě prokázání viny jim hrozí osm až 15 let vězení. ČTK to sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

Obvinění podle Ibeheje nabízeli minimálně v období let 2009 až 2017 sociálně slabým lidem z Ústeckého kraje "dobře placenou legální práci" ve Velké Británii.

"Podle našich závěrů pak na místě některým odebrali doklady, poskytli jim ubytování, v omezeném množství stravu a udržovali je ve stavu, kdy se poškození nemohli svobodně rozhodovat a byli odkázáni na obviněné, neboť bez dokladů, znalosti cizího jazyka, bydlení a finančních prostředků se na nich stali zcela závislými," popsal mluvčí.

Gang své oběti údajně přiměl opakovaným fyzickým a psychickým násilím k práci v domácnosti, v myčkách aut, restauracích či v továrně na výrobu potravin. Navíc zneužíval jejich sociální dávky. V několika případech také podle detektivů zorganizoval sňatky s lidmi ze států vně EU, a to kvůli legalizaci jejich pobytu v unii.

Česká centrála případ řešila ve společném vyšetřovacím týmu s britskými kolegy z Jednotky proti modernímu otroctví Greater Manchester Police. Kolik peněz skupina trestnou činností získala, zatím kriminalisté nezjistili. Případ dozoruje Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem.

Z výroční zprávy NCOZ vyplývá, že policie už loni zaznamenala vzrůstající počet kauz pracovního vykořisťování a nucených prací, a to zejména právě ve Velké Británii. Scénář je vždy obdobný: pachatelé v Česku cíleně vyhledávají lidi ze sociálně slabého prostředí, které nalákají na slibované vysoké zisky v zahraničí. "V této oblasti nelegálních aktivit a trestné činnosti se angažovala především romská komunita z ČR a Slovenské republiky," napsala centrála.

V cizině pak pachatelé nutí muže k fyzicky náročné práci za minimální nebo žádnou mzdu, ženy zase k prostituci nebo uzavírání tzv. sňatků s výhodou. O tyto sňatky podle centrály usilují především státní příslušníci Bangladéše, Pákistánu a Afghánistánu. NCOZ upozornila, že tito lidé ze třetích zemí mohou představovat bezpečnostní riziko i z hlediska terorismu.