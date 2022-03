Policie obvinila strážníka z Č. Budějovic, který udeřil ženu do obličeje

České Budějovice - Policie obvinila českobudějovického strážníka, který udeřil do obličeje ženu, z ublížení na zdraví a zneužití pravomoci úřední osoby. Podle policie bylo při služebním zákroku to, že ženu udeřil, nedůvodné. Na webu o tom informoval krajský policejní mluvčí Jiří Matzner. Za ublížení na zdraví hrozí v ČR vězení šest měsíců až tři roky, za zneužití pravomoci rok až pět let nebo zákaz činnosti.

Strážník ženu loni v říjnu udeřil v centru města na Senovážném náměstí, když nereagovala na jeho výzvy, aby prokázala totožnost. "Podle kriminalistů, znaleckého posudku soudního lékaře, znaleckého posudku z oboru kriminalistiky a služebních zákroků, výslechu poškozených i svědků, videozáznamů, bylo proti ženě použití úderu nedůvodné. Následně strážník zakročoval proti jejímu příteli, který ho napadl. Při pacifikaci útočníka použil donucovací prostředky – kopy. Podle znaleckého posudku byly opakované kopy vyhodnoceny v souvislosti se zákrokem také jako nepřiměřené. Některé směřovaly na hlavu pacifikovaného muže," uvedl Matzner.

Na incident upozornila MF DNES, která získala od očitého svědka z události videozáznam. Podle něj se případ odehrál pozdě večer na Senovážném náměstí v centru Českých Budějovic. Hádali se tam muž a žena, podle webu byli opilí. Muž přebíhal mezi auty, čehož si všimli nedaleko stojící strážníci. Jeden ze strážníků chtěl po ženě průkaz totožnosti. Žena se ho následně zeptala, proč by mu jej měla ukazovat, ale nijak městského policistu nenapadala. Strážník na to reagoval ranou pěstí do jejího obličeje. Z druhé strany pak přiběhl ženin přítel, který jí chtěl pomoct. Dva strážníci ho svalili na zem, jeden ze strážníků do něj kopal.

Budějovický primátor Jiří Svoboda (ANO) už loni koncem října řekl, že městská policie strážníka propustí. U českobudějovické městské policie pracuje přibližně 130 lidí. Většinu tvoří strážníci.