Policie obvinila šestnáctiletého mladíka ze sobotní vraždy v Praze 9

Praha - Policisté obvinili šestnáctiletého mladíka ze sobotní vraždy muže v bytě ve Slévačské ulici v Praze 9 a navrhla pro něj vazbu. Policie to dnes uvedla na twitteru. Podle dřívějších informací je obětí devatenáctiletý muž, přičemž šestnáctiletý mladík byl sám vážně zraněný. Kriminalisté také informovali o tom, že incidentu v bytě se nezúčastnil žádný další člověk.

Policie k případu vyjížděla v sobotu odpoledne. Záchranná služba krátce po události na twitteru napsala, že na místě byl nalezen muž bez známek života, kterému záchranáři už nedokázali pomoci. Druhý utrpěl velmi vážná poranění, a proto jej záchranáři museli uvést do umělého spánku.

Dospělým pachatelům hrozí za vraždu v základní sazbě deset až 18 let vězení. U mladistvého nicméně horní hranice sazby nesmí překročit pět let odnětí svobody. Výjimkou jsou závažné případy se zavrženíhodnou pohnutkou nebo způsobem provedení, u nichž trestní zákoník dovoluje uložení výjimečného trestu - tehdy soud může mladistvému uložit pět až deset let za mřížemi.

O uplynulém víkendu se na území hlavního města stala ještě další vražda, a to v neděli po půlnoci v Libni. Obětí je třiatřicetiletý muž. Policisté z jeho ubodání obvinili dvaadvacetiletou ženu, kterou soud poslal do vazby. V případě odsouzení ženě hrozí až 20 let vězení.