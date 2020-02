Policie obvinila muže za smrt jeho známého v kanálu

Praha - Policie obvinila třiadvacetiletého muže, který podle ní loni na podzim v Praze škrtil tkaničkou svého o šest let staršího známého a v bezvědomí ho pak hodil do kanálu, kde se utopil. Mladík se k činu přiznal, motiv svého jednání ale policistům nevysvětlil. Za pokus o vraždu, usmrcení z nedbalosti, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a podvod mu v případě odsouzení hrozí deset až 18 let vězení. Na policejním webu to dnes uvedl mluvčí Jan Daněk.

Kriminalisté případ řešili od loňského 13. listopadu, kdy bylo v čistírně odpadních vod v Praze 6 nalezeno lidské tělo. Následně zjistili, že mrtvým je devětadvacetiletý cizinec, který byl s obviněným 8. listopadu v jednom z barů v Hostivaři. Z něj se muži po několika vypitých skleničkách vydali do rychlého občerstvení. Podle policie se cestou zastavili u Botiče, kde podezřelý začal svého známého bezdůvodně škrtit tkaničkou, až upadl do bezvědomí. Ležícímu muži pak vzal telefon a peněženku s platební kartou. Po několika minutách se podezřelý vrátil na místo, a protože si myslel, že jeho známý je mrtvý, chtěl se zbavit těla. Dotáhl ho tedy k nedalekému kanálu, kam ho vhodil. Voda v kanálu po několika dnech donesla tělo do čistírny odpadních vod, kde bylo nalezeno, popsal událost mluvčí.

Podle pitvy příčinou cizincova úmrtí bylo utonutí, nikoliv uškrcení.

Policisté uvedli, že podezřelý se po smrti svého známého několikrát snažil bezúspěšně získat peníze z jeho účtu. Jeho rodinu navíc opakovaně utvrzoval o jejich vzájemném kontaktu a tvrdil jí, že muž náhle odjel do zahraničí.