Praha - Pražští kriminalisté obvinili dva zaměstnance hotelu Eurostars David v pražské Náplavní ulici, kde se letos v lednu odehrál tragický požár s pěti oběťmi. Zaměstnanci měli na starost požární zabezpečení objektu, které bylo v době požáru vypnuté, což je jedním z hlavních důvodů tragických důsledků požáru. Státní zastupitelství nyní připraví obžalobu, obviněným hrozí tři až deset let odnětí svobody. Novinářům to dnes řekl vedoucí druhého oddělení pražské policie Jiří Zábrodský. Policisté vyloučili úmyslné zavinění požáru, vznikl na dvoře hotelu, pravděpodobně od nedopalku.

"Osoby jsou podezřelé ze zločinu obecného ohrožení z důvodu, že porušily povinnost, kterou měly při správě tohoto objektu, a že způsobily smrt. Hrozí jim sazba tři až deset let," uvedl Zábrodský. Škoda je podle něj kolem deseti milionů korun.

Podle Zábrodského se požár ze dvora rozšířil do recepce a poté do celého hotelu. V případě, že by správně fungovalo požární zabezpečení, oheň by se podle něj izoloval pomocí speciálních dveří. Ty však byly ponechány otevřené, protože zaměstnancům hotelu překážely v průchodu. Zároveň bylo vypnuto elektrické zabezpečení, které kromě požárního alarmu mělo také zajistit vypnutí elektřiny a zapnutí odvětrávání. Právě zamoření hotelu kouřem stálo život všechny oběti požáru.

Zábranský uvedl, že před požárem se protipožární systém několikrát planě spustil a rušil hotelové hosty. Právě to může být důvodem, proč ho zaměstnanci, kteří měli jeho správu na starosti, deaktivovali.

Hasiči z budovy evakuovali zhruba 80 lidí. Ještě před příjezdem záchranářů zemřeli jednadvacetiletý Němec a o rok mladší Jihokorejka. Dvacetiletá Němka a stejně stará Jihokorejka podlehly zraněním později v nemocnici. V březnu se na facebooku hasičů přihlásila rodina dalšího z hostů, který zemřel na následky požáru po dvou měsících v holandské nemocnici. Zábrodský dnes informaci potvrdil. Celkový počet obětí se tak zvýšil na pět.

Oběti podle policisty stálo život buď to, že nastoupily do výtahu, nebo že se vydaly do zakouřených chodeb. Ty, kteří se zavřeli v pokojích a utěsnili škvíry kolem dveří, přes okna evakuovali požárníci. Pražští hasiči za nebezpečný zásah získali nominaci na mezinárodní ocenění Conrada Dietricha Magiruse za nejlepší hasičský zásah roku, které od roku 2013 uděluje německý výrobce hasičských vozů Magirus.

Požár v Náplavní patří mezi nejtragičtější v porevoluční historii. Dalším je požár pražského hotelu Olympik, kdy v květnu 1995 zemřelo osm hostů - tři Belgičanky, dvě Finky, dvě Američanky a jeden Němec, dalších 34 lidí bylo zraněno. Požár vznikl v provozní místnosti v 11. patře na chladicím systému ledničky. Z hotelu bylo evakuováno téměř 600 osob, škoda byla odhadnuta na 50 milionů korun.