Policie obvinila devět lidí za natáčení pornografie

Praha - Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili devět lidí z obchodování s lidmi, sexuálního nátlaku a znásilnění v souvislosti s natáčením pornografických videí, která byla na internetu prezentována pod názvem Czech casting. Podle vyšetřovatelů obvinění dívky k natáčení nutili, "projektu" se zúčastnilo několik stovek žen. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Advokát některých obviněných serveru Seznam Zprávy řekl, že ženy k natáčení svolily a podepsaly i smlouvy, které jasně uváděly, co se bude natáčet.

"Od roku 2013 měly být inzerovány nabídky práce prezentované jako profesionální modelingové fotografování pro ženy starší 18 let s příslibem výdělku v rozmezí od jednoho do pěti tisíc korun. To však podle našich závěrů měla být jen smyšlená záminka a zástěrka pro výrobu a distribuci pornografických snímků," uvedl Ibehej.

Podle serveru Seznam Zprávy policisté zasahovali v administrativním komplexu v pražských Vokovicích, kde sídlí společnost Netlook. Tu server označil za největšího producenta pornografie v Česku.

Organizovaná skupina byla podle Ibeheje řízena a financována majitelem společnosti, kterým je podle Seznamu Martin Stiborek. Majitel podle vyšetřovatelů nejprve rozhodl o zařazení uchazečky do projektu, po jeho kladném stanovisku se další obvinění řídili předem daným postupem, jak dívky zmanipulovat za účelem natočení pornografického díla. "Finanční profit členů skupiny osob tak měl záviset na tom, k jakým erotickým scénám se podařilo dívky přimět či přinutit," popsal Ibehej.

Role jednotlivých aktérů přitom byly přesně rozděleny. "Šlo zejména o dopravování žen na místo castingu, uzavírání písemných smluv o provedení uměleckého výkonu, ověřování plnoletosti žadatelek, vedení osobních pohovorů, odstraňování případných zábran, přesvědčování, přemlouvání a nucení žen k různým sexuálním praktikám, kterých se mnohdy samy aktivně účastnily," uvedl mluvčí.

Videa následně skupina publikovala na internetu. U mnohých žen se podle policie následně projevily psychické a zdravotní problémy, byly vystaveny problémům i v osobním a pracovním životě.

Advokát hlavních obviněných David Bascheri serveru Seznam Zprávy řekl, že dívky nebyly pod tlakem. Všechny podle něj podepsaly s castingovou agenturou smlouvy, které jasně říkaly, co se bude natáčet a že se video objeví na webech. Firma navíc během posledních let natočila asi 1600 castingů, kauzu odstartovalo svědectví pouze zlomku dívek, doplnil obhájce.

Kriminalisté při vyšetřování případu s krycím názvem LENS při domovních prohlídkách zajistili zejména počítačovou techniku, množství písemností a dalších materiálů důležitých pro trestní řízení. Šest obviněných poslal soud do vazby. Případ dozoruje pražské městské státní zastupitelství. Trestní sazba za tyto trestné činy činí až 12 let vězení, upozornil server Seznam Zprávy.