Policie obvinila devět lidí a 14 firem za krácení daně

Zlín - Zlínští kriminalisté dnes zahájili trestní stíhání devíti lidí a 14 firem v souvislosti s trestným činem krácení daně, poplatku a podobné povinné platby ve formě spolupachatelství. ČTK to sdělila policejní mluvčí Simona Kyšnerová. Skupina způsobila České republice škodu za více než 20 milionů korun. Sedmi pachatelům za tuto trestnou činnost hrozí až osm let vězení, dalším dvěma až deset let, všichni jsou stíháni na svobodě, uvedla mluvčí. Kriminalisté podle ní na případu pracovali déle než rok.

Při úterní razii zadrželi policisté devět lidí, jejich totožnost neuvedli. Hokejový klub Berani Zlín ve zprávě na svém webu v úterý uvedl, že jedním z vyšetřovaných je jednatel hokejového klubu Robert Hamrla. Klub ale odmítl, že by vyšetřování souviselo s činností klubu. Podle dnešních informací České televize je mezi obviněnými i Hamrlův otec Vladislav.

"V souvislosti s touto trestnou činností včera (v úterý) zlínští kriminalisté ve spolupráci s jihomoravskými kriminalisty zadrželi devět osob a na šestnácti místech Zlínského a Jihomoravského kraje provedli 12 domovních prohlídek a deset prohlídek jiných prostor. Zajistili při nich finanční prostředky jak v hotovosti, tak i na bankovních účtech a také nemovitosti. Ze zajištěných hodnot bude pokryta celá způsobená škoda," uvedla Kyšnerová. Podařilo se také zajistit další důkazy.

"Kriminalisté prokázali, že tyto osoby nejméně od začátku roku 2016 do listopadu roku 2022 v úmyslu zkrátit daň z přidané hodnoty vytvořily a posléze se různou měrou zapojily do uměle vytvořeného řetězce obchodních společností, v rámci něhož fiktivně poskytovaly reklamní služby. Obvinění za tímto účelem ovládali jednotlivé obchodní společnosti, připravovali potřebné listiny, prováděli bankovní operace, transakce a platby a prováděli další úkony, které byly nezbytné pro realizaci tohoto jejich záměru," uvedla Kyšnerová.

Bývalý extraligový brankář Hamrla je v čele prvoligových Beranů od loňského prosince. Podle rejstříku je jednatelem společnosti Hamr marketing, která se zabývá zejména reklamní činností a marketingem v kultuře a sportu. Je také jednatelem společnosti Hamr logistics.

Zlínský hokejový klub uvedl, že s policií spolupracuje. "Obvinění nemají žádnou spojitost s klubem Berani Zlín a nyní není možné s ohledem na probíhající vyšetřování situaci blíže komentovat. Činnost klubu není nijak dotčena a dále pokračuje v běžném režimu. Pravomoci generálního manažera dočasně přebírají prokuristé, kterými jsou Jan Pravda a Zdeněk Sedlák," uvedli v úterý zástupci klubu.