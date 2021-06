Policie obvinila člověka podezřelého ze zfalšování QR kódu u sbírky

Podivín (Břeclavsko) - Policisté ráno zadrželi a odpoledne obvinili člověka podezřelého z toho, že zveřejnil falešný QR kód k humanitární sbírce Diecézní charity Brno, která je určena lidem postiženým čtvrtečním tornádem. Na sbírkových kontech na pomoc zasaženým obcím se shromáždily už stovky milionů korun. Domů k demolici je po bouřích zatím 69, uvedl ředitel jihomoravských hasičů Jiří Pelikán. Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) žádá občany, aby nevozili jídlo do obcí postižených bouřemi. Všeho je dostatek a část se musí vyhazovat, řekl hejtman ČTK.

O mužově zadržení informoval po ranním jednání krizového štábu jihomoravský policejní ředitel Leoš Tržil. Odpoledne byl dvaadvacetiletý muž obviněn z pokusu o podvod, uvedli policisté na internetové stránce policejního ředitelství. Dodali, že se objevil další případ, kdy někdo změnil číslo účtu u žádosti o příspěvek. Muži hrozí až deset let vězení.

"Dnes ráno byla zadržena osoba, která má spojitost s falešným QR kódem u sbírky Diecézní charity Brno. V souvislosti s tímto kódem nebyla zneužita žádná finanční hotovost. Motivaci a okolnosti tohoto konání vyšetřujeme," uvedl dopoledne Tržil. Policisté muže v průběhu dne vyslechli. "Své jednání se snažil vysvětlit tím, že peníze chtěl věnovat obětem katastrofy v Moravské Nové Vsi, kde měl pomáhat," doplnil odpoledne Tržil. Jde o pokus o podvod, protože žádná škoda kvůli jeho činu nevznikla. Protože se jej ale dopustil ve stavu živelní pohromy, hrozí mu až deset let za mřížemi.

Podvodník v sobotu okopíroval grafiku charity a vložili do ní vlastní QR kód, který odeslané peníze odkláněl na jiný účet. Proto vedení kraje již v sobotu doporučilo pečlivě zkontrolovat číslo účtu, na který peníze po naskenování QR kódu odchází. Podle kriminalistů se ale podvodníkům žádné peníze získat nepodařilo. Dnes odpoledne policisté upozornili na to, že se objevil další podobný případ. "Momentálně řešíme další případ, kdy někdo na sociální síti zkopíroval příběh a změnil číslo účtu a sdílel dále. Buďte prosím opatrní, ověřujte, kam posíláte své peníze," apeloval na veřejnost mluvčí policistů Pavel Šváb.

Na konta veřejných sbírek pro lidi postižené tornádem vyhlášených Nadací Via a Diecézní charitou Brno už lidé poslali přes 200 milionů korun, vznikly ale i další veřejné sbírky. Další peníze se na konta pravděpodobně načtou v pondělí, až je zúčtují banky.

Sbírka Nadace Via na pomoc jihomoravským obcím vynesla téměř 150 milionů korun za necelé tři dny. Vrchol sbírky byl v pátek, kdy se za 24 hodin vybralo přes 100 milionů, od té doby se tempo zpomalilo. Nadace však očekává další peníze v pondělí, kdy banky zpracují víkendové zadání dárců. Peníze chce nadace potřebným rozdělit ve třech fázích, řekla ČTK za organizaci Hana Sedláková.

Do sbírky Jihomoravského kraje lidé za dva dny poslali 3,8 milionu korun, řekla ČTK mluvčí kraje Alena Knotková. "Od pondělí bude účet transparentní, takže bude možné vidět, jak peníze přibývají," dodala mluvčí.

Počet domů určených po čtvrteční bouři a tornádu k demolici se v sobotu zvýšil na 69, řekl šéf jihomoravských hasičů Pelikán. Hejtman Grolich zdůraznil, že lidé by se v žádném případě do demolic vlastních domů neměli pouštět sami, aby se nevystavovali nebezpeční úrazu. Statici všechny domy určené k demolici znovu procházejí a zjišťují, zda je dům pouze neobyvatelný, nebo zda představuje nebezpečí pro zdraví a životy lidí.

"Postup se v takových případech liší. V případě, že dům představuje nebezpečí, je možné jej strhnout i bez platného demoličního výměru, u domů, které jsou pouze neobyvatelné toto možné není. Ve všech domech označených statiky jako určené k demolici by se ale neměli v žádném případě zdržovat lidé, ohrožují tak své zdraví," uvedl Grolich. Do dnešního večera by mělo být jasné, kolik domů bude nutné strhnout co nejrychleji a u kterých bude třeba požádat o demoliční výměr stavební úřad.

"Jakmile to bude jasné, domy označené za nebezpečné budou obehnány páskami a lidé budou upozorněni, že se v nich pohybují jen na vlastní nebezpečí," dodal hejtman.

Každý den zdravotníci ošetřují zraněné při odklízení trosek. V každé postižené obci je proto stanoviště záchranky, kde zdravotníci poskytují lidem první pomoc.

Někteří lidé si způsobí zranění kvůli nezodpovědnému přístupu. "Policisté museli zasáhnout proti člověku, který přijel pomáhat jako dobrovolník. Dostal se do domu k paní, které chtěl pomáhat se svou motorovou pilou. Byl ale silně pod vlivem alkoholu, a představoval tak nebezpečí pro sebe i své okolí," dodal policejní ředitel Tržil.

"Všeho je dost. Jídlo se musí vyhazovat a zdržuje to," řekl Grolich. Dobrovolníci vozí pomoc přímo do obcí, kde jsou hromady s pitím a jídlem. Pak ho rozvážejí lidem, případně některé darované věci vozí do velkých skladišť. Například v Hodoníně se materiální pomoc shromažďuje v domě kultury nebo na zimním stadionu.

Stejně jako jídlo lidé do postižených oblastí nemají vozit oblečení. Už v sobotu hlásila sběrná střediska, že ho mají dostatek. Jihomoravský kraj zároveň požádal dobrovolníky, aby už nejezdili do zasažených obcí pomáhat. Je jich tam momentálně dostatek, pro tuto chvíli je není kde využít, řekla ČTK mluvčí kraje Alena Knotková. Ředitel jihomoravských hasičů vyzval dobrovolné jednotky hasičů, aby rozhodně nepřijížděly neplánovaně.

Stát by měl postiženým obcím na jižní Moravě poskytnout co možná nejvyšší dotace, řekl prezident Miloš Zeman v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. "V úterý se setkám s paní ministryní (financí Alenou) Schillerovou a budu se přimlouvat za to, aby byla co nejštědřejší, nejvelkorysejší dotace všem postiženým obcím." řekl prezident. Rámec by podle něho měl být výrazně nad výši pojištění.

Zeman uvedl, že obecně není zastáncem dotací, protože jsou podle něho často zbytečné a představují plýtvání penězi. "Ale v tomto konkrétním případě budu jako prezident republiky u paní ministryně bojovat za to, aby tato dotace zde nejenom byla, ale aby byla opravdu velkorysá," dodal.

Bouřky ve čtvrtek večer a v noci na pátek zasáhly velkou část republiky. Na jižní Moravě si vyžádaly nejen rozsáhlé materiální škody, ale také šest obětí a desítky zraněných. Podle Zemanových informací byla mezi oběťmi i těhotná žena. "Tohle je to nejstrašnější. Všechno ostatní se dá překonat," uvedl prezident. Váží si toho, že politici aspoň zatím nezneužili katastrofu v předvolebním boji a strany pozastavily kampaň. Pokud by prezident nevyužíval invalidní vozík, místo by, jak řekl, také navštívil.