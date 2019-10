Policie obvinila 30 lidí kvůli padělání dokladů a krácení daní

Praha - Kriminalisté obvinili 30 lidí, kteří podle nich jakožto organizovaná zločinecká skupina padělali osobní doklady a za pomoci falzifikátů pak krátili daň z přidané hodnoty. Způsobenou škodu policie prozatím vyčíslila na zhruba 140 milionů korun, předpokládá ale, že konečná částka bude vyšší. Hlavním organizátorům trestné činnosti hrozí za padělání až deset let a za krácení daní až 12 let vězení. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí policejní Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

Případ padělání rozkrývali detektivové NCOZ od loňského jara. Podle Ibeheje přišli na gang, který na Slovensku obstarával padělky dokladů a dalších veřejných listin vedených na existující i neexistující slovenské a chorvatské občany. Proto vznikl společný vyšetřovací tým z Česka a Slovenska.

S použitím padělaných dokladů pachatelé údajně zapisovali do statutárních orgánů řady firem fiktivní lidi. Měnili také dispoziční práva k bankovním účtům firem. "To vše za účelem zastření faktického ovládání těchto právnických osob a zakrytí rozsáhlé daňové trestné činnosti," sdělil mluvčí.

Hlavní organizátor tak podle NCOZ skrytě ovládl velké množství obchodních společností buď přes neexistující lidi, nebo přes tzv. bílé koně. "Tyto společnosti podle našich závěrů nedisponovaly žádnými zaměstnanci či kancelářemi, ale vykazovaly roční obraty v řádech stovek milionů korun," popsal Ibehej.

Gang pak údajně vystavil fiktivní faktury za odběr zboží v celkové hodnotě přes tři miliardy korun. Legalizoval tak původ tzv. černého zboží následně prodávaného v tržnicích a v kamenných obchodech.

Proti padělatelům i pachatelům daňové trestné činnosti zasahovali kriminalisté souběžně, do domovních prohlídek se na několika desítkách míst ČR zapojily téměř tři stovky policistů. Další dvě prohlídky se uskutečnily na Slovensku. Jako výnos z trestné činnosti zatím policisté zajistili přes deset milionů korun.

Ve spolupráci s Útvarem rychlého nasazení a zásahovou jednotkou skončilo v poutech 35 lidí. Obvinění si následně vyslechlo 30 z nich, z toho 27 se podle kriminalistů podílelo na krácení daní a sedm na padělání. Šest obviněných je ve vazbě.

Případ padělání dozoruje Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1, kauzu krácení daní má na starosti pražské městské státní zastupitelství.