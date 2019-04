Ostrava - Policie obvinila 16 příznivců prvoligového hokejového klubu AZ Havířov ve věku od 17 do 39 let z několika útoků na fanoušky jiných týmů. Jsou mezi nimi čtyři mladiství. Šest obviněných skončilo ve vazbě. Fanoušky bili, vzali jim například hokejové dresy nebo šály. Obviněným hrozí až deset let vězení, někteří z nich už byli v minulosti trestáni. Novinářům to dnes řekli kriminalista Tomáš Albrecht a státní zástupce Martin Bystroň.

První útok se stal 5. března po zápase Havířova s Motorem České Budějovice a byl značně agresivní. Čtyři budějovičtí fanoušci se šli najíst do pizzerie naproti havířovskému zimnímu stadionu. V klidu seděli u stolu, když dovnitř vběhla banda útočníků maskovaných kuklami, šálami či kapucemi a vrhla se na ně. Dva fanoušky zbili, jednoho z nich táhli od stolu ke dveřím a strhli z něj triko i dres. Po chvíli se jich několik do restaurace ještě vrátilo pro šálu.

"Vběhla tam skupinka 15 až 20 maskovaných fanoušků. Z toho prvních sedm až osm se aktivně podílelo na fyzickém napadení dvou fanoušků. Zbytek se pohyboval v chodbě," řekl Albrecht. Útočníci bili muže pěstmi po celém těle i kopali.

"V dané věci se jedná o vysoce společensky nebezpečné jednání. Pachatelé zneužívají své obrovské početní převahy, kdy při útoku šli v sedminásobné převaze na slušně sedící hosty restaurace, které napadli, zbili a odcizili jim věci se znaky klubu. Chci, aby bylo všem naprosto jasné, že obdobné jednání nebude tolerováno. Budu osobně usilovat o to, aby všichni pachatelé byli přísně potrestáni," řekl Bystroň.

Další událost se stala 12. března večer poblíž nástupiště železniční stanice Havířov - Střed. Tři ze skupiny obviněných využili nepozornosti pětatřicetiletého muže a z ruky mu vytrhli tašku s nápisem HC Vítkovice, ve které měl dres a šálu hokejového klubu.

Třetí útok se stal 24. března večer na havířovské Dlouhé třídě. Čtyři muži se domluvili a napadli tři příznivce hokejového klubu Oceláři Třinec. "Fanouškům odcizili dres, šálu, kšiltovku i vlajku třineckého klubu. Zranění fanoušci po napadení museli být ošetřeni v místní nemocnici," uvedla policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Albrecht řekl, že kriminalisté v první fázi vyšetřovali loupež z pizzerie. "Podařilo se nám ztotožnit celkem 14 osob z těch maskovaných fanoušků," řekl kriminalista. Policisté provedli 13 domovních prohlídek. Následně zadrželi ještě sedm podezřelých a objasnili i další krádež a loupež. Z 21 zadržených obvinili 16 lidí. Jeden z obviněných byl v minulosti dokonce už jedenáctkrát soudně trestán.

"Takové lovení artefaktů konkurenčních klubů se občas mezi fanoušky děje. Pokud se dá dohromady větší skupina, je tam potenciální předpoklad k jisté radikalizaci, která může vyústit v takové jednání. Nezastupitelnou roli hraje dav, protože jedinec by se podobné akce nikdy nedopustil," řekl Bystroň.

Mnozí pachatelé jsou mladiství nebo ve věku blízkém mladistvému, a tak své činy berou jako klukovinu a podle státního zástupce nedomýšlejí, že trestně právní následky jejich činů jsou mnohem závažnější. Bystroň řekl, že ale ve skupině byli i téměř čtyřicetiletí lidé, kteří by si závažnost svého počínání uvědomovat měli.