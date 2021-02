Policie nezbavila znalce v případu otrávené Bečvy mlčenlivosti

Vsetín - Policii překvapilo vyjádření znalce Jiřího Klicpery, který v pondělním pořadu Reportéři ČT řekl, že otravu řeky Bečvy nezpůsobila chemička Deza. Policie nezbavila soudního znalce mlčenlivosti, řekla dnes ČTK krajská policejní mluvčí Lenka Javorková. ČTK to dnes potvrdil i Klicpera. Před několika dny v on-line debatě expertů také prohlásil, že viníka zářijové otravy už zná. Konkrétní ale nebyl.

Znalec Klicpera v případu pro policii zpracovává klíčový posudek. Odborníci ale upozorňují, že ze zákona mají znalci povinnost mlčenlivosti. "Policii včerejší (pondělní) vystoupení soudního znalce překvapilo, ze strany Policie ČR zbaven mlčenlivosti nebyl. V současné době jeho vystoupení do veřejného prostoru vyhodnocujeme," uvedla Javorková.

Klicpera dnes ČTK vyjádření policie potvrdil. "Policie mě nezbavila mlčenlivosti. Nesmím nic říct. Můžete si přečíst to, co už je venku a jiného nic," uvedl znalec.

Původní lhůta pro vypracování posudku skončila 20. prosince. "Protože se to nedalo za tu dobu stihnout, tak byl termín prodloužen do konce února. A když bude zapotřebí, tak se může opět prodloužit, protože obvykle se posudky na takové havárky dělají nejméně šest měsíců," řekl Klicpera.

On-line debaty expertů se účastnil i Přemysl Soldán z Výzkumného ústavu vodohospodářského. "Sám mám zkušenost jako soudní znalec, překvapilo mě to vystupování a prezentování něčeho předtím, než to prošlo procesem, jakým by to mělo projít," řekl dnes Soldán novinářům ve Vsetíně. Znalcovy informace překvapily i náměstkyni zlínského hejtmana Hanu Ančincovou (Piráti), která má na starosti životní prostředí. "Oficiální posudek stále není, ale už se opět v médiích diskutuje, kdo to nebyl," řekla Ančincová ČTK. "Zůstává mi rozum stát, že ten, kdo by měl v případu mluvit, mlčí, a kdo by měl mlčet, tak mluví," dodala.

Valašskomeziříčská chemička Deza patří do holdingu Agrofert, který je ve svěřenských fondech založených předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO). Nedlouho po otravě řeky ji v prvotním místním šetření vyloučila jako možného původce havárie i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). "Šetření ale dále pokračuje," uvedla mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) minulý týden v rozhovoru s ČTK uvedl, že znalecký posudek vzorků by snad mohl být v březnu. Opoziční strany ODS, KDU-ČSL a TOP 09 již dříve informovaly, že budou usilovat o zřízení sněmovní vyšetřovací komise. Pokud neuspějí, chtějí založit expertní tým.

Závažná ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

Na řece Bečvě bude trvalý monitoring kvality vody. Systém asi za 2,5 milionu korun bude instalován za několik měsíců, ideálně do léta ve Lhotce nad Bečvou nedaleko Valašského Meziříčí na Vsetínsku. Novinářům to dnes řekl v sídle společnosti Vodovody a kanalizace (VaK) Vsetín starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek (ANO). Zařízení schopné okamžitě poznat změny v kvalitě vody a odebírat vzorky má předejít ekologickým haváriím. Loni v září byla otrávena řeka Bečva v úseku pod Valašským Meziříčím po Přerov, viník stále není znám.

Zařízení bude spravovat Výzkumný ústav vodohospodářský (VUV). "Je to přístroj, který je schopen kontinuálně měřit jakost vody a vyhodnocovat její biologické vlastnosti. Přístroj využívá vodní organismy - perloočky k tomu, aby po tom, co dojdou ve styk s vodou, se sleduje na perloočkách jejich reakce, jejich chování. Přístroj je schopen vyhodnotit změny chování, které mohou velice brzy indikovat závažné změny jakosti vody, které mohou mít i havarijní charakter," uvedl Přemysl Soldán z ostravské pobočky VUV. Přístroj bude fungovat nepřetržitě, lze se na něj napojit na dálku.

Ve Lhotce nad Bečvou bude přístroj pod potenciálními zdroji znečištění. Podle Soldána byly v minulosti dva měřicí přístroje na řece Odře a Olši, fungovaly dobře, zařízení instalované na Bečvě bude nyní jediné v zemi.

Představenstvo VaK Vsetín chce modernizovat laboratoře, aby měly širší škálu rozborů. Podle Stržínka bylo také vytipováno šest výustí, které by mohly být považované za rizikové, zjišťuje se, kdo je na ně napojen a jaká má povolení.

Zastupitelé Valašského Meziříčí vyzvali ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) k odvolání Erika Geusse z funkce ředitele České inspekce životního prostředí (ČIŽP). "Dostávají se k nám informace, které nás velmi znepokojují, o některých postupech a procesech, které v této instituci proběhly, ať už to je převzetí, nepřevzetí, ztracení vzorků od hranického vodoprávního úřadu, jakýsi ping-pong mezi brněnským a olomouckým inspektorátem. Je to událost, kterou by nadřízený orgán měl prošetřit, jednoznačně by měl ukázat, kdo pochybil, pokud pochybil a vyvodit z toho jasné důsledky," uvedl Stržínek. Město podle něj zatím odpověď ministra nedostalo.