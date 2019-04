Praha - Policie navrhla obžalovat premiéra Andreje Babiše (ANO) a ostatní obviněné v kauze Farmy Čapí hnízdo. Návrh, který nyní posoudí žalobce, se netýká premiérova syna Andreje, který je stíhán samostatně. Babiš kritizuje, že se o posunu v řízení dozvěděla dřív média než lidi, kterých se týká. Dokazuje to podle něj, že případ je politickou kauzou. Koaliční sociální demokraté plánují vyčkat, jak se ke kauze postaví státní zástupce. Babiš nevidí důvod, aby záležitost probírala koalice. Opoziční strany jsou kritické, podle ODS by měl Babiš ve funkci skončit, pokud bude obžalován.

Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala ČTK sdělil, že spisový materiál byl společně s návrhem obviněné obžalovat předložen státnímu zástupci. Po nastudování spisu rozhodne žalobce o podání obžaloby. K takovému kroku přistoupí tehdy, pokud podle něj výsledky policejního vyšetřování dostatečně odůvodňují postavení obviněného člověka před soud. Stíhání může také zastavit či přerušit.

Babiš kritizuje, že se o postupu řízení dozvídá od médií. "Nechápu, jak je možné, že v rámci živé kauzy mají novináři dřív informace než lidi, kterých se to týká. Je to zpolitizované a od samého začátku to beru jako organizovaný komplot," uvedl. Spis se podle něj vysílá on-line. Nevidí důvod, aby kvůli kroku policistů jednala koalice.

Vládní ČSSD podle předsedy Jana Hamáčka vyčká, jak se spisem naloží žalobci. "Že se kauza pana premiéra bude vyvíjet, jsme věděli, a počítáme i s tím, že to může být negativním směrem. V tuto chvíli ale musíme počkat, jak se k věci postaví státní zástupce. Do té doby nebudu předjímat, co bude dál," dodal.

Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že premiér by měl rezignovat, pokud bude obžalován. "Aby mohl svoje osobní a podnikatelské problémy vyřešit jako každý jiný občan v takovéto situaci," uvedl. Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše je situace definitivní odpovědí na otázku, proč strana odmítla jít s ANO do vlády. "Premiér podniká aktivní kroky, které ukazují, že je v politice za účelem osobního zisku," napsal na twitteru.

Policie vyšetřovala údajný podvod s padesátimilionovou dotací EU na stavbu areálu Čapí hnízdo déle než tři roky. Babiš, který je od října 2017 obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Hrozí mu až deset let vězení.

Stíhání čelí vedle Babiše a jeho švagra Martina Herodese i premiérova žena Monika a dcera Adriana Bobeková. Obviněni jsou také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Stíhání Babiše juniora vyloučila policie koncem března k vlastnímu řízení.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert.

Babiš vlastnil Agrofert do předloňského února, než jej vložil do svěřenských fondů. V roce 2016 řekl ve Sněmovně, že Čapí hnízdo vlastnily v době získání evropské dotace jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky. Farmu nyní vlastní společnost Imoba, která loni spornou dotaci státu vrátila.