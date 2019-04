Praha - Policie navrhla obžalovat premiéra Andreje Babiše (ANO) a ostatní obviněné v kauze kolem dotace na stavbu Farmy Čapí hnízdo. ČTK to dnes sdělil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Návrh, který nyní posoudí žalobce, se netýká premiérova syna Andreje, který je stíhán samostatně. Aktuální vývoj podle premiéra Babiše potvrzuje, že Čapí hnízdo je politická kauza. Nechápu, že mají dřív informace novináři než lidé, kterých se to týká, řekl.

"Spisový materiál byl společně s konečným návrhem předložen státnímu zástupci. Po nastudování kompletního spisového materiálu rozhodne státní zástupce o podání obžaloby, nebo vyřízení věci jinak," uvedl Cimbala. Později upřesnil, že policie navrhla obviněné obžalovat.

"Já takovou informaci nemám, takže platí, že se k tomu nebudu vyjadřovat," řekla ČTK Katarína Janisková, obhájkyně Babišova švagra Martina Herodese, který je mezi obviněnými. Vyjádření dalších obhájců ČTK shání.

Policie řeší údajný podvod s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo déle než tři roky. Babiš, který je od října 2017 obviněný z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Hrozí mu až deset let vězení.

Aktuální krok policie podle premiéra potvrzuje, že Čapí hnízdo je politická kauza. Řekl to dnes novinářům na česko-vietnamském fóru v Praze. "Nechápu, jak je možné, že v rámci živé kauzy mají novináři dřív informace než lidi, kterých se to týká. Je to zpolitizované a od samého začátku to beru jako organizovaný komplot," uvedl dnes předseda vlády. "Je to spis, který se vysílá on-line," podotkl. Dodal, že nevidí důvod, aby o záležitosti jednala koalice.

Stíhání čelí kromě Babiše a Herodese i premiérova žena Monika a dcera Adriana Bobeková Obviněni jsou také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Stíhání Babiše juniora vyloučila policie k vlastnímu řízení, informovala o tom koncem března, kdy bylo skončeno vyšetřování.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert.

Babiš vlastnil Agrofert do předloňského února, následně jej vložil do svěřenských fondů. V roce 2016 řekl ve Sněmovně, že Čapí hnízdo vlastnily v době získání evropské dotace jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky. Farmu nyní vlastní společnost Imoba, která loni spornou dotaci státu vrátila.

V kauze byl původně stíhán i první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a tři další lidé. Státní zástupce ale loni v květnu vyhověl jejich stížnosti a obvinění zrušil.

Hamáček: ČSSD vyčká, jak se k Čapímu hnízdu postaví žalobce

Vládní ČSSD musí podle předsedy Jana Hamáčka vyčkat, jak se ke kauze Čapí hnízdo postaví státní zástupce. Napsal to ČTK. Stejnými slovy záležitost předtím okomentoval první místopředseda strany Roman Onderka. Policie dnes navrhla obžalovat Andreje Babiše (ANO) a ostatní obviněné v kauze kolem dotace na stavbu Farmy Čapí hnízdo. Návrh nyní posoudí žalobce. Podle Babiše aktuální krok policie potvrzuje, že Čapí hnízdo je politická kauza. Dodal, že nevidí důvod, aby o záležitosti jednala koalice.

"Kauza Čapí hnízdo samozřejmě od začátku zatěžuje tuto vládu, protože se týká přímo premiéra. Členové ČSSD si ale v referendu odhlasovali, že s hnutím ANO vstoupíme do vlády a budeme v ní prosazovat náš program. To se nám zatím daří," napsal ČTK Onderka, který patřil mezi odpůrce vstupu do vlády.

"Že se kauza pana premiéra bude vyvíjet jsme věděli, a počítáme i s tím, že to může být negativním směrem. V tuto chvíli ale musíme počkat, jak se k celé věci postaví státní zástupce. Do té doby nebudu předjímat, co bude dál," dodal Hamáček.

V koaliční smlouvě se obě strany dohodly, že "v případě prvoinstančního odsouzení jakéhokoliv člena vlády, pokud ten v přiměřeném čase od vynesení rozsudku neodstoupí, pozbývá tato koaliční smlouva platnosti."

"Policie navrhla obžalovat premiéra této země, hrozí mu deset let vězení. To je stav ČR v roce 2019 a snad také definitivní odpověď na otázky, proč Piráti odmítli jít s ANO do vlády. Pan premiér podniká aktivní kroky, které ukazují, že je v politice za účelem osobního zisku," uvedl na twitteru předseda Pirátů Ivan Bartoš.

"Pan premiér vykostil a zařízl veškerou protikorupční legislativu, zpolitizoval státní správu a odmítá zrušit nesmyslné povinné přimíchávání biopaliv první generace, z nějž těží opět on osobně. Jeho střet zájmů řeší Evropská komise. Čapí hnízdo je jen třešnička na dortu," doplnil Bartoš.

Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila je to, že policie navrhla Babiše obžalovat, dobrou zprávou právě pro premiéra. "Čím dřív bude kauza u nezávislého soudu, tím dřív bude mít možnost očistit své jméno a zbavit svou zemi ostudy," napsal na twitteru.