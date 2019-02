Praha - Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) navrhli obžalovat šestici mužů, kteří podle nich organizovali homosexuální prostituci mužů a mladistvých chlapců, zejména v Praze a na Ostravsku. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Návrh na podání obžaloby posoudí Městské státní zastupitelství v Praze.

Čtyřem z obviněných hrozí za obchodování s lidmi, kuplířství, svádění k pohlavnímu styku a ohrožování výchovy dítěte až 12 let vězení, zbývajícím dvěma pak o něco nižší trest, nejsou totiž obviněni z obchodování s lidmi. Všichni jsou stíháni na svobodě.

Podle kriminalistů nejméně od roku 2015 skupina nabízela muže ve věku od 18 do 25 let, ale také chlapce mladší 18 let k "poskytování sexuálních služeb", a to jak na různých místech v Česku, tak i v zahraničí. Obvinění muži podle policie věděli, že někteří chlapci nejsou zletilí. "Z této činnosti pak měli získávat finanční prospěch," uvedl mluvčí.

Hlavním organizátorem byl podle policie dvaapadesátiletý Švýcar, který provozuje noční klub v Praze, úkoloval údajně další osoby. Klub se podle policistů prezentuje zejména v zahraničí a většinu jeho klientely tvoří cizinci. Chlapce museli podle policie klienti z podniku vyplatit a poté si je mohli odvést například do hotelů.

Část obviněných podle zjištění kriminalistů navíc organizovala prostituci i v zahraničí, konkrétně ve Švýcarsku. Někteří z obviněných pak údajně zajišťovali mladistvé i zletilé muže k sexuálním službám účastníkům "večírků", které se konaly především v hotelových pokojích na různých místech Česka.