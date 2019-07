Policie navrhla obžalovat muže kvůli loupeži a vraždě na benzince

Jeden ze dvou mužů (třetí zprava) podezřelých z přepadení čerpací stanice v Nelahozevsi na Mělnicku, při kterém byla zavražděna čerpadlářka, přichází v doprovodu policie 17. ledna 2019 k Okresnímu soudu v Mělníku, který rozhodoval o jeho vzetí do vazby.

Jeden ze dvou mužů (třetí zprava) podezřelých z přepadení čerpací stanice v Nelahozevsi na Mělnicku, při kterém byla zavražděna čerpadlářka, přichází v doprovodu policie 17. ledna 2019 k Okresnímu soudu v Mělníku, který rozhodoval o jeho vzetí do vazby. ČTK/Černý Vít

Praha - Policisté navrhli obžalovat dva muže stíhané kvůli loňskému přepadení pumpy v Nelahozevsi na Mělnicku a vraždě čerpadlářky. Hrozí jim až deset, respektive až 20 let, případně výjimečný trest, uvedla dnes policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Tragédie, která vyvolala velkou pozornost veřejnosti, se stala loni v noci na 3. prosince. Maskovaní muži ve věku 26 a 32 let vtrhli na čerpací stanici. Jeden měl krátkou střelnou zbraň, kterou zastřelil osmapadesátiletou čerpadlářku. Lupiči odcizili pokladnu s 10.000 Kč, tři kartony cigaret a další drobnosti zhruba za 20.000 korun.

Kriminalisté zadrželi podezřelé v polovině ledna, mladšího v Kralupech nad Vltavou a staršího ve Vojkovicích na Mělnicku. Druhého z nich obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy a nedovoleného ozbrojování.

Oba muže vzal soudce na návrh státního zástupce do vyšetřovací vazby, kde jsou i nyní. Mladšímu hrozí v případě uznání viny dva až deset let, staršímu 15 až 20 let, případně výjimečný trest.

Kriminalisté při vyšetřování několikrát žádali o pomoc veřejnost, a to jak při hledání svědků, kteří mohli v době činu projíždět po silnici kolem pumpy, tak i v souvislosti se záznamy z bezpečnostních kamer, na nichž byli maskovaní lupiči zachyceni. Se žádostí o pomoc se policisté obrátili na veřejnost také při hledání batohu, který měl jeden z pachatelů při přepadení na zádech.

Lidé na všechny výzvy reagovali a kriminalistům se sešlo na 400 poznatků z celé ČR, a to i z policejního prostředí. "Téměř polovina z nich obsahovala informace, které bylo nutné důkladně prověřit. V tom středočeskému týmu kriminalistů vypomáhali policisté z celé republiky," uvedla Suchánková.

Se středočeskými kriminalisty úzce spolupracovali kolegové z Mělnicka, psovodi i policejní potápěči. Vyšetřování si vyžádalo přes 20 odborných vyjádření na zajištěné stopy, například z oborů daktyloskopie, biologie, genetika, mechanoskopie, balistika, chemie, videotechnika a podobně. Znalci zpracovali posudky z oboru soudní lékařství, psychiatrie a psychologie a biomechanika. Vyšetřovací spis předaný státnímu zastupitelství obsahuje přes 1000 stran.