Policie navrhla obžalovat člověka, který je stíhaný za vydírání Babiše

Praha - Policie navrhla obžalovat muže, který čelí stíhání za vydírání premiéra Andreje Babiše (ANO). Na dotaz ČTK to uvedl šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek. Předpokládá, že dozorový státní zástupce o návrhu rozhodne do konce tohoto týdne. Obviněnému hrozí podle dřívějších informací dva až osm let vězení.

Obviněný muž žil ve Španělsku, které ho do Česka předalo na základě evropského zatýkacího rozkazu. Český soud ho následně poslal do vazby, a to kvůli obavám z útěku nebo z opakování trestné činnosti.

Na případ upozornil koncem února Babiš, který v televizním diskusním pořadu uvedl, že existuje člověk, který chce zastřelit jeho i jeho rodinu. Řekl, že policie ho o věci informovala letos 8. ledna a následně střežila jeho dům. Premiérova manželka poté odcestovala do Dubaje a její snímky ze zahraničí se objevily na sociálních sítích. Babiš dal její cestu do souvislosti s výhrůžkami, podle něj se doma bála.

Premiér později doplnil, že mu obviněný muž zaslal omluvný dopis a že dotyčnému odpustil. K případu podle vlastních slov vypovídal na policii, jeho manželka nikoliv.

Španělský server NIUS v polovině února napsal o zadržení hledaného Čecha, kterého česká policie podezírá z výhrůžek smrtí Babišově manželce a synovi. Údajně po Babišovi chtěl, aby do pěti dnů abdikoval.