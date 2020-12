Policie navrhla obžalovat 16 lidí a 5 firem v kauze Via Chem

Okresní soud v Pardubicích projednával 22. ledna uvalení vazby na advokáta Iva Halu a podnikatele Petra Sisáka (na snímku). V případu kolem společnosti Via Chem Group je obviněno 14 lidí kvůli údajnému manipulování insolvencí, ve vazbě zatím skončili čtyři z nich.

Okresní soud v Pardubicích projednával 22. ledna uvalení vazby na advokáta Iva Halu a podnikatele Petra Sisáka (na snímku). V případu kolem společnosti Via Chem Group je obviněno 14 lidí kvůli údajnému manipulování insolvencí, ve vazbě zatím skončili čtyři z nich. ČTK/Vostárek Josef

Hradec Králové - Královéhradecká krajská policie navrhla obžalovat 16 lidí a pět firem v kauze kolem společnosti Via Chem Group a manipulací insolvenčních řízeních se škodou přes 161 milionů korun. Spis po téměř pětiletém vyšetřování policie s návrhem na podání obžaloby poslala na Vrchní státní zastupitelství v Praze. ČTK to dnes řekla mluvčí policie Magdaléna Vlčková.

Podle dřívějších informací jsou mezi obviněnými podnikatel Petr Sisák, advokát Ivo Hala či bývalá českobudějovická soudkyně Marie Červinková. Hala i Sisák obvinění dříve odmítli a označili jej za nesmyslné.

Skupina obviněných podle policie inscenovala a manipulovala insolvenční řízení. Údajně se zaměřila na dosažení neoprávněného zisku a na vyvádění zbylého majetku ze společností v úpadku, které byly ovládané jednou z obviněných osob. "Skupina měla následně u těchto společností ovládnout insolvenční řízení, a to včetně dosazení spřízněného insolvenčního správce, který byl pasivní a nenapadal vyvedení majetku z majetkové podstaty úpadců," uvedla mluvčí.

Kauza podle dřívějších informací souvisí hlavně se společností Via Chem Group. Údajně zmanipulovaná insolvence Via Chemu byla podle obvinění potřeba, aby ústecká firma Spolchemie zůstala pod Sisákovým vlivem. Via Chem Group držela jako akcionář v roce 2014 ve Spolchemii asi třetinový podíl. Případ, který vypukl po policejní razii v ústecké Spolchemiii a u budějovického krajského soudu v lednu 2016, se v menší míře týká i dalších firem či podvodů.

Hradecká policie případ vyšetřovala od dubna 2016, kdy jej po rozhodnutí dozorujícího státního zástupce Adama Borguly převzala od protikorupční policie. Podle Borguly policisté z protikorupční jednotky udělali při vyšetřování případu chyby a neplnili jeho pokyny.

"Svým rozsahem se jedná o největší kauzu, kterou se zdejší kriminalisté v novodobé historii zabývali. Samotný spis včetně příloh čítá více než 40.000 stran," řekla mluvčí policie. Případem, který sahá do let 2012 až 2015, se v Hradci Králové zabýval speciální policejní tým Alfa. Na případu spolupracoval i s orgány ze Slovenska, Kypru, Velké Británie nebo Kanady.