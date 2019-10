Policie: Návěs s lidmi putoval z Belgie přímo do Anglie

Londýn - Britští vyšetřovatelé se domnívají, že návěs kamionu, ve kterém bylo nalezeno 39 lidských těl, se do Anglie dostal v noci na dnešek z belgického přístavu Zeebrugge. Dnes odpoledne to uvedla policie východoanglického hrabství Essex, podle jejíž původní teorie celý kamion dorazil na britskou pevninu přes velšský přístav Holyhead. Vyšetřovatelé také nyní mají za to, že tahač přijel do Anglie ze Severního Irska.

Kamion s mrtvými těly policisté našli kolem 02:40 SELČ ve městě Grays ležícím na levém břehu řeky Temže východně od Londýna. To leží jen několik kilometrů od Purfleetu, kam byl podle nového prohlášení policie návěs přivezen z Belgie. Do přístavu dorazil okolo 01:30 SELČ a opustil jej asi o 35 minut později, informovala policie Essexu.

Těla nalezená v nákladním prostoru stále nebyla identifikována. Podle prvotních informací od policie kamion do Británie směřoval z Bulharska, bulharská vláda ale uvedla, že v zemi nebyl už dva roky. Bulharské úřady dodaly, že podle vyšetřovatelů je "velmi nepravděpodobné", že mrtvými jsou bulharští občané.

Britská policie odpoledne plánovala vozidlo přesunout na bezpečnější místo. "Tahač a návěs budou přesunuty na bezpečné místo v přístavu Tilbury, abychom mohli těla zajistit a zároveň zachovat důstojnost obětí," citoval zpravodajský web BBC policejní mluvčí Pippu Millsovou.

Pětadvacetiletého řidiče policie zadržela pro podezření z vraždy. Podle prvotních informací byla v nákladním prostoru kamionu těla 38 dospělých a jednoho teenagera. Úřady nařídily pitvy těl.

"Totožnost obětí zjišťujeme, předpokládám ovšem, že to může být dlouhý proces," uvedl zástupce policie Andrew Mariner. Na otázku, zda se jednalo o migranty, policie neodpověděla.

Bulharské ministerstvo zahraničí podle zpravodajského webu 24 časa sdělilo, že kamion byl registrovaný ve Varně na firmu, kterou vlastní irská občanka. Předseda vlády Bojko Borisov ale nedlouho poté uvedl, že vozidlo od roku 2017 nebylo v Bulharsku.

"Zděšení" nad nálezem v Essexu vyjádřil premiér Boris Johnson. Prohlásil, že je v myšlenkách s těmi, kdo zemřeli, i s jejich blízkými. Zároveň uvedl, že ministerstvo vnitra ho o případu pravidelně informuje a že hodlá spolupracovat s policií při objasnění tragédie.

Britská ministryně vnitra Priti Patelová uvedla, že je tragickým incidentem "šokována a zarmoucena". "Policie zatkla jedince a my jí nyní musíme dát prostor pro vyšetřování," dodala ministryně.

Konzervativní poslankyně Jackie Doyleová-Priceová, která zastupuje v parlamentu obvod, v němž město Grays leží, označila zprávy o smrti 39 lidí za "odporné". "Obchodování s lidmi je ohavný a nebezpečný byznys... Doufejme, že policie dostane vrahy před soud," uvedla.

Zástupce severoirské Asociace pro nákladní dopravu (FTA) Seamus Leheny agentuře Reuters řekl, že trasa je velmi "neortodoxní", pokud by kamion jel z Bulharska do Británie. Musel by totiž zjevně přijet nejprve do Irska a poté přejet trajektem do britského přístavu Holyhead. Výběr trasy mohly podle Lehenyho ovlivnit zvýšené kontroly v přístavech Dover na jihovýchodě Anglie a ve francouzském Calais.

"Mohli si myslet, že bude jednodušší dostat se sem z Cherbourgu nebo Roscoffu přes Rosslare a pak po silnici do Dublinu," uvedl Leheny. Cherbourg a Roscoff jsou francouzské přístavy, Rosslare leží na jihovýchodě Irska. "Je to velká oklika a přidá den cesty navíc," dodal zástupce FTA.

Dnešní případ připomíná kauzu z roku 2000, kdy celníci při kontrole nizozemského kamionu v přístavu Dover nalezli těla 58 udušených Číňanů. Pokus o ilegální překonání hranic přežili tehdy jen dva migranti. V roce 2015 se v Rakousku v odstaveném chladírenském voze, který přijel z Maďarska, našlo 71 mrtvých uprchlíků.