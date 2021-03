Policie našla ženu z Vyškovska mrtvou, šlo zřejmě o vraždu

Vyškov - Policie našla půl roku pohřešovanou ženu z Vyškovska mrtvou. Jejího druha, jenž zmizení ženy nahlásil, obvinila z vraždy. V případě odsouzení by mu hrozilo až 20 let vězení. Na webu policie to dnes uvedl mluvčí Pavel Šváb.

Policie po šestačtyřicetileté ženě z Velešovic na Vyškovsku začala pátrat na začátku loňského října. "Její pohřešování nahlásil druh zmizelé s tím, že odešla za kamarádkou a už se neozvala," uvedl mluvčí.

Na objasnění případu pracovali jak krajští specialisté, tak i jejich vyškovští kolegové. "S postupujícím časem se jevila čím dál pravděpodobněji varianta, že se pohřešovaná stala obětí trestného činu. Pátrání skončilo smutným nálezem na konci minulého týdne," uvedl mluvčí.

Kriminalisté našli v remízku u Šlapanic u Brna v poměrně hluboké jámě tělo pohřešované ženy. "Už při ohledání těla na místě bylo jasné, že zemřela násilnou smrtí. To potvrdila i soudní pitva," uvedl Šváb.

Doplnil, že policistům se podařilo získat dostatek důkazů pro obvinění přítele zavražděné. Muž skončil ve vazbě a v případě odsouzení mu za zvlášť závažný zločin vraždy hrozí až dvacetiletý trest. Policie stále pracuje na objasnění všech okolností činu.