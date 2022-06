Policie našla v Texasu v kamionu nejméně 46 mrtvých

San Antonio (USA) - Nejméně čtyřicet šest mrtvých těl nalezla v pondělí večer místního času (v noci na dnešek SELČ) americká policie v nákladním prostoru kamionu na okraji texaského města San Antonio. Jejich smrt způsobilo horko. S odvoláním na šéfa místního hasičského sboru Charlese Hooda to uvedla agentura Reuters. Podle listu The New York Times (NYT) se jednalo o migranty.

Více než 16 dalších lidí, včetně čtyř dětí, bylo nalezeno živých a převezeno do nemocnic, uvedl šéf hasičů. Mezi mrtvými nejsou žádné děti, dodal. Informace o obětech se zpočátku mírně rozcházely. Reuters nejprve hovořil o 40 lidských tělech, jejich počet později vzrostl na 46.

Všechny oběti pravděpodobně překročily hranice Spojených států nelegálně, jejich národnost však zatím není známá. Na místo zamířil mexický konzul, uvedl mexický ministr zahraničí Marcelo Ebrard. Podle šéfa mexické diplomacie jsou mezi hospitalizovanými dva Guatemalci.

Policisté ze San Antonia pátrají po řidiči vozidla, který ho zřejmě opustil předtím, než bylo objeveno vedle železničních kolejí v odlehlé oblasti na jižním okraji města. Tři lidé jsou ve vazbě, uvedl šéf policie v San Antoniu William McManus, podle kterého se jedná o nejhorší incident tohoto druhu ve městě. Neuvedl žádné podrobnosti o zadržených.

Podle šéfa hasičů zemřeli lidé v nákladním autě na horko. San Antonio a další texaská města nyní zažívají vlnu veder, poznamenal Reuters. Teploty v San Antoniu, které je vzdáleno od mexických hranic asi 250 kilometrů, se v pondělí vyšplhaly až na 39,4 stupně Celsia.

Republikánský guvernér Texasu Greg Abbott, který učinil migraci ústředním bodem své volební kampaně, označil za viníka úmrtí amerického prezidenta Joea Bidena. "Jsou důsledkem jeho smrtící politiky otevřených hranic," napsal na twitteru. Za rekordní počet migrantů, kteří v posledních měsících překročili americko-mexickou hranici Bidena kritizuje vícero politických oponentů.

Druhé nejlidnatější město v americkém státě Texas v minulosti zaznamenalo podobné případy. V roce 2017 zemřelo deset migrantů poté, co zůstali uvězněni v kamionu zaparkovaného u obchodu Walmart v San Antoniu. V roce 2003 bylo v nákladním autě jihovýchodně od tohoto města nalezeno 19 migrantů.

Velké nákladní automobily se staly oblíbenou metodou pašování na počátku 90. let 20. století v souvislosti s nárůstem kontroly amerických hranic v San Diegu a El Pasu v Texasu, které byly v té době nejrušnějšími koridory pro nelegální přechody.

Podobné případy v minulosti otřásly i Evropou. Britští policisté našli v roce 2019 v hrabství Essex na jihovýchodě Anglie v kamionu 39 mrtvých vietnamských migrantů. V červnu 2000 našla policie v nákladním vozu v britském přístavu Dover 58 mrtvých čínských uprchlíků. Nejhorší tragédii tohoto druhu v Evropě bylo nalezení odstaveného chladírenského vozu u rakouské obce Parndorf v srpnu 2015, kde policisté objevili 71 mrtvých těl v pokročilém stadiu rozkladu.