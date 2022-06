Policie našla v Texasu v kamionu 46 mrtvých, další dva lidé zemřeli v nemocnici

San Antonio (USA) - Nejméně 46 mrtvých těl nalezla v pondělí večer místního času (v noci na dnešek SELČ) americká policie v kamionu na okraji texaského města San Antonio. Jejich smrt způsobilo horko. S odvoláním na šéfa místního hasičského sboru Charlese Hooda to uvedla agentura Reuters. Nemocnice později potvrdila další dvě úmrtí. Podle listu The New York Times (NYT) šlo o migranty; mexické úřady později uvedly, že téměř polovina obětí pocházela z Mexika.

Více než 16 dalších lidí, včetně čtyř dětí, bylo nalezeno živých a převezeno do nemocnic, uvedl šéf hasičů. Mezi mrtvými jsou ženy a muži a žádné děti. Jeden mrtvý byl nalezen mimo vozidlo.

Kamion měl být podle značky určený k převozu zmrazeného zboží, ale podle velitele hasičů "neměl viditelnou funkční klimatizační jednotku" a uvnitř nebyla ani voda. U přeživších se projevovaly příznaky vyčerpání z horka a dehydratace.

Všechny oběti pravděpodobně překročily hranice Spojených států nelegálně. Mezi zemřelými bylo nejméně 22 Mexičanů, oznámil dnes mexický prezident Andrés Manuel López Obrador. Podle agentury AFP také uvedl, že obětí je 50. "Jde o velké neštěstí. V tuto chvíli je 50 mrtvých, 22 z Mexika, sedm z Guatemaly, dva z Hondurasu a 19, jejichž národnost je neznámá," řekl prezident na tiskové konferenci.

Podle amerických médií je místo, kde byl kamion odstaven, asi 200 kilometrů od nejbližšího hraničního přechodu. Řidič ho podle všeho opustil krátce předtím, než byla těla objevena.

Kamion byl vedle železničních kolejí v odlehlé oblasti na jižním okraji města. Tři lidé jsou ve vazbě, uvedl šéf policie v San Antoniu William McManus, podle kterého se jedná o nejhorší incident tohoto druhu ve městě. Neuvedl žádné podrobnosti o zadržených.

Podle šéfa hasičů zemřeli lidé v nákladním autě v důsledku horka. San Antonio a další texaská města nyní zažívají vlnu veder. Teploty v San Antoniu se v pondělí vyšplhaly až na 39,4 stupně Celsia.

Republikánský guvernér Texasu Greg Abbott, který učinil migraci ústředním bodem své volební kampaně, označil za viníka úmrtí amerického prezidenta Joea Bidena. "Je to důsledek jeho smrtící politiky otevřených hranic," napsal na twitteru. Za rekordní počet migrantů, kteří v posledních měsících překročili americko-mexickou hranici, Bidena kritizuje více politických oponentů.

Bílý dům "absolutně příšerné zprávy" z Texasu bedlivě sleduje, uvedla mluvčí Bílého domu Karin Jeanová-Pierrová. Biden, který je v Madridu na summitu NATO, je podle ní o vývoji situace pravidelně informován.

V květnu bylo u hranice zadrženo rekordních více než 239.000 lidí. Federální Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) očekává, že letos bude zadrženo ještě více lidí než loni, kdy pohraniční stráž zatkla 1,73 milionu lidí. Podle CBP v poslední době přibylo imigrantů i z jiných než latinskoamerických zemí, například z Turecka, Indie a Ruska. Chris Magnus z tohoto úřadu upozornil, že s létem budou životy imigrantů ohrožené vedrem. "Podél jihozápadní hranice panuje extrémní počasí, je tam mimořádné horko a migranty čekají po překročení hranice míle pochodu neúprosnou pouští," řekl.

Člen Sněmovny reprezentantů za obvod pokrývající okolí San Antonia k mexické hranici Tony Gonzales na twitteru napsal, že muselo být hrozné zůstat zavřený v kamionu a být odsouzený v něm zemřít. "Zveřejní Ali Mayorkas (ministr vnitřní bezpečnosti Alejandro Myorkas) aspoň jejich jména?" napsal Gonzales na twitteru. Očekává se, že případ bude vyšetřovat ministerstvo vnitřní bezpečnosti.

Na místě zasahovalo 60 hasičů, kterým pak bylo nabídnuto poradenství určené pro lidi vystavené velkému stresu. "Nepočítáme s tím, že otevřeme nákladní auto a najdeme v něm hromady mrtvých. Nikdo z nás si nic takového nepředstavoval," řekl velitel hasičů.

Druhé nejlidnatější město v americkém státě Texas v minulosti zaznamenalo podobné případy. V roce 2017 zemřelo deset migrantů poté, co zůstali uvězněni v kamionu zaparkovaného u obchodu Walmart v San Antoniu. V roce 2003 bylo v nákladním autě jihovýchodně od tohoto města nalezeno 19 migrantů.

Velké nákladní automobily se staly oblíbenou metodou pašování na počátku 90. let 20. století v souvislosti s nárůstem kontroly amerických hranic v San Diegu a El Pasu v Texasu, které byly v té době nejrušnějšími koridory pro nelegální přechody.

Podobné případy v minulosti otřásly i Evropou. Britští policisté našli v roce 2019 v hrabství Essex na jihovýchodě Anglie v kamionu 39 mrtvých vietnamských migrantů. V červnu 2000 našla policie v nákladním vozu v britském přístavu Dover 58 mrtvých čínských uprchlíků. Nejhorší tragédii tohoto druhu v Evropě bylo nalezení odstaveného chladírenského vozu u rakouské obce Parndorf v srpnu 2015, kde policisté objevili 71 mrtvých těl v pokročilém stadiu rozkladu.