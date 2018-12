Plzeň - Plzeňští policisté zadrželi muže, který je podezřelý, že v pátek navečer ve čtvrti Slovany napadl a pobodal čtyřicetiletého muže. Policie dopadla podezřelého šestadvacetiletého útočníka za necelé čtyři hodiny po činu, sdělila ČTK policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Pobodaného muže odvezla záchranná služba ve vážném stavu na urgentní příjem fakultní nemocnice. Byl při vědomí, uvedla mluvčí záchranné služby Veronika Albrechtová.

Muže podezřelého ze spáchání trestného činu násilného charakteru zadržela policejní zásahová jednotka, dodala policejní mluvčí.

Incident se stal kolem 18:00 poblíž Mikulášského náměstí v Plzni. Podle neoficiálních informací odjížděli dva muži dodávkou z práce, když z nedaleké pivnice vyšla skupinka asi tří mužů, kteří začali do auta kopat a bouchat. Řidič dodávky vstoupil a okřikl je, s jedním z nich se dostal do krátké potyčky a ten vytáhl nůž a řidiče auta bodl, uvedli svědci. Zraněný muž utekl do nedaleké firmy, kde mu přivolali pomoc.