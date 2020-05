Policie nakoupí až 50 toyot do těžkého terénu

Policie do příštího roku zdvojnásobí svou flotilu aut do těžkého terénu. Ke stávajícím šesti desítkám aut Land Rover Discovery a Toyota Land Cruiser přibude dalších až 50 Land Cruiserů. Prvních dvanáct pro práci v příhraničních oblastech převzala cizinecká policie.

Praha - Policie do příštího roku zdvojnásobí svou flotilu aut do těžkého terénu. Ke stávajícím šesti desítkám aut Land Rover Discovery a Toyota Land Cruiser přibude dalších až 50 Land Cruiserů. Prvních 12 pro práci v příhraničních oblastech převzala cizinecká policie. Pořízení 50 vozů vyjde na téměř 70 milionů Kč. Vyplývá to z informací Toyoty a policie.

Policie poprvé nakoupila větší objem terénních aut kategorie SUV v roce 2015, kdy pořídila 150 Hyundai ix35. Ty však v těžších podmínkách podle policie narážely na své technické limity, a proto například pro zahraniční mise již na začátku následujícího roku policisté narychlo nakoupili pět Toyot Land Cruiser.

Celkem 28 policejních Land Cruiserů v matně zelené barvě bude sloužit na hranicích ve službách cizinecké policie, zbylých 22 aut u jiných složek.

Land Cruiser má za sebou více než 65letou tradici. Základem je dieselový agregát o objemu 2,8 litru a výkonu 177 koní ve spojení s šestistupňovou automatickou převodovkou a stálým pohonem 4x4.

Policie od podzimu pro všechny své složky přebírá zhruba 2000 nových vozů převážně značek Škoda a Hyundai. Část aut pořídila poprvé na operativní leasing.