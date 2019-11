Policie nadále obléhá univerzitu v Hongkongu

Hongkong - Skupina několika desítek demonstrantů, kteří obsadili areál hongkongské polytechnické univerzity na protest proti místní vládě, se nadále odmítá vzdát policistům. Ti univerzitu obléhají od neděle. Dalších asi 1000 protestujících už univerzitní areál opustilo a policie je všechny kromě nezletilých pozatýkala. Největší hongkongská politická strana, která je nakloněna centrální vládě v Pekingu, mezitím vyzvala hongkongské voliče, aby v nadcházejících místních volbách odmítli "temné síly" spojené s demonstracemi.

Demokratické spojenectví pro pokrokový a lepší Hongkong odsoudilo násilnosti při demonstracích minulý týden a vyzvalo 4,1 milionu hongkongských voličů, aby v nedělním hlasování "odmítli temné síly, které uvrhly Hongkong do chaotické situace". "Temné síly tvrdí, že bojují za svobodu, ale výsledkem je, že teď lidé nemohou vyjadřovat své názory, a dokonce ani uplatňovat své právo chodit do školy a do práce," uvedl Starry Lee, který v čele této propekingské strany stojí.

Volby do 18 místních rad nejsou obvykle považovány za tak důležité, neboť tyto orgány nemají příliš reálné moci. Nynější volby jsou ale vnímány jako neoficiální referendum o demokratických reformách, jež požadují od června demonstranti v ulicích.

V současné době převládají v místních radách propekingští politici. Podle hongkongského listu The South China Morning Post bude mít však prodemokratický tábor tentokrát své kandidáty prakticky ve všech 452 volebních okrscích. Chce předejít situaci z předchozích voleb v roce 2015, kdy ve více než 60 okrscích neměli propekingští politici protikandidáty.

Pokud nedělní hlasování přinese výrazný úspěch prodemokratických kandidátů, podpoří to požadavky demonstrantů, kteří varují před omezováním svobod v Hongkongu ze strany pevninské Číny, pod jejíž správu se tato bývalá britská kolonie v roce 1997 vrátila. Aktivisté rovněž žádají plně svobodné volby správce Hongkongu a také nezávislé vyšetření údajné policejní brutality při zásazích proti demonstrantům.

Hongkongská vláda, v jejím čele stojí propekingská správkyně Carrie Lamová, pohrozila, že by volby mohly být odloženy, pokud budou v ulicích pokračovat násilnosti a demonstranti budou blokovat dopravu. I dnes se na některých stanicích metra tvořily dlouhé fronty a linky byly zpožděny. Další stanice zůstaly uzavřené. Ve srovnání s předchozími dny ale byly problémy relativně malé.

V areálu polytechnické univerzity zůstává poslední skupina studentů, která odmítá dobrovolně vyjít. "Neuvažuji o tom, že bych se vzdala. Vzdávají se lidé, kteří se něčím provinili. Nikdo z nás tady uvnitř není ničím vinen," řekla agentuře Reuters 20letá studentka Michelle, která se zdržuje v prostorách univerzity. V kampusu nadále funguje elektřina a teče voda a v univerzitní kantýně zbývají údajně ještě malé zásoby jídla jako instantní nudle. Většina místností je poničených, okna jsou rozbitá. Na otevřených prostranstvích se povalují deštníky, plynové masky i odpadky, které po sobě demonstranti zanechali. Většina z původní více než tisícovky protestujících se vydala policii, další policisté zadrželi na útěku. Demonstranti mohou čelit obvinění z organizovaného výtržnictví, za což jim hrozí až desetileté vězení.