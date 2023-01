Policie na pět hodin uzavřela vjezd do Špindlerova Mlýna, byla plná parkoviště

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Policie zhruba ve 13:00 opět povolila vjezd aut do krkonošského střediska Špindlerův Mlýn, kde se o tomto víkendu koná Světový pohár v alpském lyžování žen. Středisko bylo od dnešních 08:00 kvůli plným parkovištím uzavřeno. Návštěvníky závodů a rekreační lyžaře do střediska vozila z provizorních parkovišť ve Vrchlabí kyvadlová autobusová doprava. ČTK to řekla mluvčí policie Šárka Pižlová. Závody se podle ní obešly bez narušení veřejného pořádku. Policie zatím neřešila žádnou dopravní nehodu.

"Závody již skončily a lidé v autech a autobusech opouštějí Špindlerův Mlýn směr Vrchlabí. Mnoho lidí se ve středisku pohybuje i na silnicích. Žádáme řidiče o obezřetnost a respektování pokynů policistů," řekla Pižlová.

Stejná opatření v dopravě a parkování podle ní budou platit i v neděli, kdy se ve Špindlerově Mlýně jede druhý závod ve slalomu. Do Špindlerova Mlýna opět budou moci po vyhlášení uzávěry bez omezení vjet pouze auta s dříve vydanými povolenkami.

Po zaplnění parkovišť ve Špindlerově Mlýně policie uzavřela příjezd do střediska na kontrolnímu bodu v Herlíkovicích na okraji Vrchlabí. Mezi 08:30 až 09:00 však doprava do Špindlerova Mlýna za uzávěrou v Herlíkovicích značně zhoustla a vytvořila se stojící kolona aut s povolenkami. V koloně uvázly i autobusy, kterým pak policisté zajistili přednostní cestu. Do 10:00 se kolona postupně rozjela.

Řidiči provizorně parkovali především na uzavřené silnici II/295 na příjezdu do Vrchlabí a na parkovišti u sportovního areálu v lokalitě Vejsplachy. Po jejich zaplnění začala policie auta odstavovat i na obchvatu Vrchlabí. Zastávky kyvadlové dopravy budou i v neděli podél všech provizorně zřízených parkovišť v docházkové vzdálenosti do 400 metrů.

Z parkovišť ve Vrchlabí se autobusy do Špindlerova Mlýna kromě návštěvníků závodů dostanou i lidé, kteří si do Špindlerova Mlýna pojedou zalyžovat. Ve Špindlerově Mlýně je kvůli světovému poháru uzavřena pouze černá sjezdovka ve Svatém Petru. Ostatní sjezdovky mají rekreační lyžaři k dispozici.