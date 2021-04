Policie na jihu Moravy zajistila dalších 17 migrantů, převážně Afghánců

Brno - Policie v Jihomoravském kraji v těchto dnech zajistila v několika skupinách dalších 17 běženců, především z Afghánistánu. Pátral po nich i vrtulník s termovizí. Na policejním webu to uvedl mluvčí Petr Vala. Zajištěných běženců na jihu Moravy v poslední době přibývá.

Trojici běženců zajistila policie ve středu ve Velešovicích na Vyškovsku. Podle mluvčího nahlíželi do vozu muže, který událost oznámil, a gesty se dožadovali vody. Policisté je zadrželi ještě v obci. "Tři muži ve věku kolem dvaceti let přiznali, že pochází z Libye a do České republiky se dostali před několika dny na kamionu převážejícím osobní automobily. Namířeno měli do Rakouska," uvedl mluvčí.

Další běžence policie zadržela už v úterý, kdy z vyskákali z nákladního prostoru bulharského kamionu na odstavném parkovišti nedaleko Podivína na Břeclavsku a uprchli. Do následné pátrací akce policie zapojila i psovody se služebními psy, ze vzduchu jim pomáhal vrtulník s termovizí. "Během krátké doby pátrači objevili v nedalekém lesním prostoru poblíž dálnice D2 skupinku osob. Když tato opustila les, padla přímo do rukou ze vzduchu navigovaných zasahujících policistů. Pětice cizinců sdělila, že pochází z Afghánistánu," uvedl mluvčí. Do bulharského kamionu se údajně dostali bez vědomí řidiče v Rumunsku a měli namířeno do západní Evropy.

Další běžence policie zajistila dnes. Na Vyškovsku hlídka ráno zastavila osobní vůz s cizí registrační značkou, ze kterého vyskákalo několik lidí, kteří se rozutekli do okolí. "Za necelou hodinu se je všechny podařilo nalézt a zajistit i za pomoci vrtulníku. Celkem bylo vypátráno sedm cizinců, kteří měli pocházet z Afghánistánu. Na místě kontroly byl na osobní svobodě omezen i řidič automobilu. U něj bude policisty především zajímat jeho role při převozu migrantů," uvedl mluvčí.

Krátce před polednem pak cizinečtí policisté vypátrali další dva muže i na bývalém hraničním přechodu u Lanžhotu. Mladí cizinci se ukrývali na podvozku nákladního vozu, měli namířeno na západ. Policie je stejně jako i všechny před tím zajistila a převezla k výslechům.

Policisté na jihu Moravy se v současnosti na nelegální migraci zaměřují. Na dálnici D2 v místě hranic je kvůli tomu ve směru na Brno stažený provoz ze dvou do jednoho jízdního pruhu.

Za loňský rok policisté na jihu Moravy odhalili přes 150 lidí, kteří nelegálně cestovali v nákladovém prostoru kamionu. Na výjimečný počet běženců v jednom kamionu narazili jihomoravští celníci na začátku loňského listopadu. Na dálnici D2 kontrolovali kamion s návěsem, ve kterém bylo 48 lidí, Syřané a Turci. Lidi v návěsu odhalil velkokapacitní rentgen.