Policie na hradeckém Hip Hop Kempu zjistila 170 drogových deliktů

Hradec Králové - Policie v souvislosti s hudebním festivalem Hip Hop Kemp na letišti v Hradci Králové odhalila 170 drogových deliktů. ČTK to řekla mluvčí krajské policie Ivana Ježková. Letošní 18. ročník festivalu trval od čtvrtka do dnešního rána a bylo na něm asi 9000 lidí po loňských 16.000. Pořadatelé tvrdí, že pokles návštěvnosti způsobily nepřiměřné policejní kontroly příchozích na festival. Policie to odmítla, drogovou kriminalitu na festivalu podle ní nelze přehlížet. Na loňském Hip Hop Kempu policie zjistila asi 180 lidí s drogami.

Ze 170 drogových deliktů policie 12 vyhodnotila jako trestný čin, 130 jako přestupek a osmadvacetkrát šlo o řízení pod vlivem drog. "Zadrženo bylo 12 osob. Do policejní cely bylo umístěno sedm lidí. Posílený výkon služby policistů, strážníků i celníků vedl k tomu, že se nám ve velké míře podařilo zajistit drogy ještě dříve, než byly na festival provezeny nebo doneseny," řekla mluvčí. Policie odhalila i opilého řidiče a řešila 44 přestupků v dopravě a 25 přestupků v souvislosti s pobytem cizinců.

Policisté od úterý do dnešního poledne zkontrolovali 2300 lidí a 1000 vozidel a uložili pokuty téměř 500.000 korun. Výše uložených kaucí dosáhla 630.000 korun. Bilance je podle mluvčí předběžná a vztahuje se k dnešnímu poledni. Výrazně měnit by se však již neměla, protože ve festivalparku po poledni zůstávalo málo lidí a postupně se rozjížděli.

"Podařilo se nám zajistit bezpečnost jak účastníků festivalu, tak ostatních občanů," konstatoval ředitel krajské policie David Fulka. Za alarmující označil počet zadržených řidičů pod vlivem drog v situaci, kdy návštěvníci festivalu byli o policejních kontrolách předem informováni.

Práci na speciálně vybudovaných stanovištích na příjezdových cestách k letišti policisté a celníci ukončili v pátek odpoledne, když už byla naprostá většina návštěvníků ve festivalparku. Následně se zaměřili na řidiče, kteří z letiště odjížděli. Dohlíželi i na centrum města, restaurace, nákupní centra a nádraží.

Od čtvrtka pomáhalo českým policistům i deset policistů z Polska. Celníci při kontrolách používali mobilní laboratoř pro zjištění a analýzu drog. Policie a celníci nasadili psy cvičené k vyhledávání drog. Nejčastěji policisté zajistili marihuanu, dále pervitin, extázi, LSD, amfetamin i nové syntetické drogy včetně anabolik s hormonálními účinky.

Pořadatel festivalu Radek Maliník ČTK ve čtvrtek řekl, že rozsáhlé kontroly zaměřené na drogy jsou neadekvátní a fanoušky od návštěvy festivalu odrazují. "Z festivalu, který byl fenoménem, padáme na dno. Důvodem je neadekvátní represe policie," řekl Maliník.

Policie odmítla, že její postup je nepřiměřený a snižuje návštěvnost. Podle Ježkové chce policie zajistit návštěvníkům festivalu bezpečí a dodržování zákona. "Pořadatelé v minulosti dopustili, že se festival stal svátkem drog, které se na něm pod jakoby legalitou užívaly," řekla.

Hip Hop Kemp byl dosud považován za největší hiphopovou přehlídku ve střední a východní Evropě. Letos se na na něm představilo asi 300 interpretů, loni bylo vystupujících kolem 500.