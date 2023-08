Policie na Havaji hlásí další tři mrtvé, po požárech eviduje už 96 obětí

Honolulu (USA) - Bilance obětí po požárech na havajském ostrově Maui stoupla po víkendu na 96, když místní policie oznámila další tři mrtvé. Úřady také zvýšily na více než 2700 součet budov, které plameny zničily v nejhůře zasaženém městě Lahaina, informovala agentura AP.

Požáry, které na Maui vypukly minulý týden, jsou nejtragičtější katastrofou tohoto druhu ve Spojených státech za posledních 100 let. Bilance obětí v sobotu překonala 85, což je součet po kalifornském požáru Camp Fire z roku 2018, a v noci na neděli stoupla na 93 mrtvých. V neděli večer (dnes ráno SELČ) okres Maui informoval o dalších třech známých obětech.

Rychle postupující požár hnaný silným větrem a suchou vegetací minulý týden zdevastoval Lahainu na západě ostrova, která byla kdysi centrem havajského království. Příčina vzniku ohně se stále vyšetřuje, experti nicméně již dlouho varují, že lesní požáry jsou čím dál intenzivnější a častější v důsledku klimatických změn pramenících z vypouštění skleníkových plynů do ovzduší.

Havajský guvernér Josh Green v rozhovoru, který dnes odvysílala stanice CBS, varoval, že počet obětí bude zřejmě dále narůstat. "Denně najdou pravděpodobně deset až 20 lidí, dokud neskončí. A to bude pravděpodobně trvat deset dní. Opravdu se to nedá odhadnout," uvedl. Podle Greena je rozsah škod na západě Maui odhadován na skoro šest miliard dolarů (přes 130 miliard Kč). V sobotu hovořil o nejméně 2200 zničených domech, v neděli pak součet navýšil o dalších 500. Podle Greena si obnova poničených lokalit vyžádá "neuvěřitelné množství času". S postupným obnovením mobilního telefonního spojení počet pohřešovaných podle Greena klesl ze 2000 na asi 1300.

Na Havajských ostrovech minulý týden hořelo na několika místech a psovodi pátrající po nezvěstných zatím prošli jen zlomek spálené oblasti. Podle zástupce havajských úřadů Jeffa Hickmana se pátrání nyní soustředí na prohledávání aut a ulic, brzy se pátrací týmy přesunou také do budov.

Guvernér Green mezitím avizoval vyšetřování s cílem určit, jak by se dal zlepšit havajský systém varování před živelními pohromami. Krok přichází poté, co se ukázalo, že žádná z desítek sirén na Maui nebyla aktivována, zatímco oheň postupoval do Lahainy, píše list The New York Times. Přeživší v rozhovorech s médii popisují, jak na poslední chvíli prchali z města, když už byly jeho části v plamenech.