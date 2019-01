Mnichov - Více než pěti tisícům migrantů zabránila na bavorské hranici ve vstupu německá spolková policie během prvních deseti měsíců loňského roku. Pašeráctví lidí odhalila ve stejném období ve více než tisíci případech, informoval s odvoláním na policejní statistiky bulvární list Bild. Nejčastěji pašeráky spolková policie odhalila na hranici s Rakouskem, ve 107 případech ale i na české hranici.

Od ledna do října 2018 zaznamenala v Bavorsku spolková policie, která je zodpovědná za ochranu hranice, více než 12.300 případů pokusů o nelegální překonání hranice. Přes 5000 migrantů přímo na hranici zabránila ve vstupu do země, zhruba 5400 jich zadržela a předala německým úřadům. Zhruba sedm desítek lidí policie deportovala nebo s nimi zahájila jiná právní řízení.

Nejčastěji se do Německa chtěli přes Bavorsko dostat Nigerijci a Afghánci následovaní Turky, Iráčany a Syřany.

Celkem v 1077 případech spolkoví policisté zaznamenali porušení zákona o pašeráctví lidí. Převáděči nejčastěji organizovali nelegální přechod hranice z Rakouska (732 případů), výrazně méně často pak z Česka (107 případů). Sto třicet případů porušení protipašeráckého zákona zaznamenala policie na letišti v Mnichově. Nejčastěji pocházeli pašeráci ze Srbska, Sýrie, Pákistánu, Turecka a Rumunska.

Další německý list Rheinische Post dnes informoval, že po celém Německu policie od loňského ledna do listopadu odhalila 7943 migrantů bez oprávnění ke vstupu do země ve vlacích a 6066 v dálkových autobusech. Takové v tomto případě pocházeli migranti nejčastěji z Nigérie a Afghánistánu. Nejčastěji byli migranti, kteří do země vjeli nelegálně, zadrženi po přejetí přísně střežené rakousko-německé hranice (přes 6100 osob). Na česko-německé hranici jich bylo zadrženo 519. Více migrantů než po překročení hranice s Českem, zadržela spolková policie například i na francouzské či švýcarské hranici, méně naopak na polské.

Ze statistky, které poskytlo v polovině ledna ČTK německé ministerstvo vnitra, nicméně vyplývá, že počet běženců, kteří nelegálně překročili hranice z Česka do Německa, se loni zvýšil. U většiny ostatních sousedních zemí přitom Německo zaznamenalo pokles. Zatímco mezi lednem a listopadem 2017 spolková republika na svém území zachytila 3547 uprchlíků, kteří do země nelegálně vstoupili z Česka, loni jich za stejné období bylo už 3931. Tento údaj se týká jak záchytů u hranice Česka s Bavorskem, tak se Saskem.