Policie: Muž chtěl podřezat dva neznámé lidi v obci u Dačic

Dačice (Jindřichohradecko) - Rok až pět let vězení nebo peněžitý trest hrozí muži, který podle policie na Nový rok na Jindřichohradecku hrozil s nožem v ruce ženě, že ji podřeže, a dalšímu muži, že mu uřízne hlavu. Nikoho z nich neznal. Policie navrhla, aby byl muž, recidivista, ve vazbě, státní zástupce ale na návrh nepřistoupil. Obviněný muž je stíhán na svobodě. ČTK to dnes řekla jindřichohradecká policejní mluvčí Hana Millerová. Podle informací ČTK navrhl státní zástupce předběžné opatření, kdy se muž nesmí stýkat s lidmi, které napadl.

Případ se stal 1. ledna kolem 1:00 v bytovém domě v jedné obci u Dačic. Obviněný muž přijel ze Znojma autem, chtěl si podle policie 'vyřídit účty' s jistým mužem. "Kopal do dveří bytu a přitom křičel a vulgárně nadával přes dveře muži, jenž bydlí v tomto bytě, ať otevře," uvedla mluvčí. Hrozil, že ho zabije a podřeže, muž mu ale neotevřel.

Pak agresor sešel o patro níž do prvního patra. Zase kopal do dveří bytu. Otevřel mu muž, agresor ho odstrčil a s kapesním zavíracím nožem vešel do chodby bytu. Dalšího muže v bytě udeřil pěstí do hlavy a křičel, že ho zabije a uřízne mu hlavu. "Poškozenému se podařilo z bytu utéct," uvedla mluvčí.

V ložnici stejného bytu udeřil několikrát do hlavy pěstí ženu, povalil ji na zem, kopal do nohy a křičel, že jí uřízne ruce a podřeže ji. Odtrhl je od sebe muž, který útočníkovi původně otevřel dveře. Agresor pak odjel.

"Muže a ženu neznal, chtěl cílit útok proti muži, který bydlí v druhém patře, ale nikdo mu neotevřel. Jak byl nabuzený, že někomu potřebuje vyčinit, sešel o patro výš a tam se mu to povedlo. U cizích lidí, ke kterým nemá žádnou vazbu," řekla mluvčí.

Policie recidivistu zadržela 2. ledna ve Znojmě a eskortovala do policejní budovy v Jindřichově Hradci, kde skončil v policejní cele. Stíhán je nyní na svobodě.