Policie: Mrtvý Čech nalezený v Polsku je muž hledaný pro vraždu v Praze

Praha - Nalezený mrtvý Čech v Polsku je skutečně muž hledaný pro vraždu v Praze. Potvrdila to dnes policie na twitteru. Muž údajně v sobotu v pražském hotelu zastřelil ženu, a od té doby po něm policisté pátrali. V hotelu v polské Vratislavi byl pak v úterý nalezen mrtvý muž. Česká policie následně oznámila, že to je pravděpodobně zmíněný podezřelý z vraždy, ale v úterý to ještě policisté nemohli definitivně potvrdit.

Dnes už čeští policisté sdělili, že totožnost mrtvého byla ověřena. "Můžeme potvrdit, že se skutečně jedná o hledaného dvaačtyřicetiletého muže podezřelého z vraždy," uvedli. Zároveň poděkovali za spolupráci kolegům z polské policie.

Policisté nejprve v neděli oznámili, že tohoto muže hledají kvůli sobotní vraždě ženy v Praze, a zveřejnili jeho fotografie spolu s popisem a registrační značkou jeho auta. Muže označili za ozbrojeného a nebezpečného. V úterý dopoledne policisté sdělili, že auto podezřelého našli na Brněnsku, a večer zveřejnili informaci o nálezu mrtvého Čecha v Polsku. Jak muž zemřel, zatím neuvedli.