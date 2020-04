Policie mě chrání kvůli Rusovi, který mě má zlikvidovat, řekl Kolář

Praha - Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) má policejní ochranu kvůli Rusovi, který ho má za úkol zlikvidovat. Řekl to dnes televizi Prima. Úkolem Rusa je podle Koláře zlikvidovat také pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS). Kolář, Hřib i Novotný čelili v posledních týdnech kritice Ruska kvůli krokům, které učinily jejich úřady.

Kolář v hlasovém záznamu odvysílaném dnes na Primě řekl, že podepsal dohodu o mlčenlivosti, ve které je celkem striktně vymezeno, co může a co nemůže říkat. "Já vám můžu sdělit opravdu jenom to, že mám přidělenou policejní ochranu. Byla mi přidělena na základě toho, že tady byly zjištěné nějaké skutečnosti, a ty skutečnosti jsou takové, že je tady Rus, který mě má za úkol zlikvidovat. Nejenom mě, ale ještě pana Hřiba a pana Novotného," řekl Kolář. Fakt, že mají policejní ochranu, Primě potvrdili bez dalších podrobností také Hřib a Novotný.

Starosta Prahy 6 čelí kritice Ruska kvůli odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z náměstí Interbrigády. Na místě by měl vzniknout nový památník připomínající osvobození Prahy za druhé světové války. Pražský magistrát schválil přejmenování náměstí Pod kaštany, na kterém sídlí ruské velvyslanectví v Praze, na náměstí Borise Němcova. Němcov byl ruský politik, který kritizoval režim prezidenta Vladimira Putina a byl v roce 2015 zavražděn. Řeporyje na návrh Novotného plánují vybudovat vzpomínkové místo na padlé vojáky Ruské osvobozenecké armády, takzvané vlasovce. Podíleli se na osvobození Prahy, pro Rusko ale představují kolaborantskou ozbrojenou formaci vytvořenou nacistickým Německem.

Týdeník Respekt ve svém pondělním vydání napsal, že do Prahy před třemi týdny přicestoval pracovník ruských tajných služeb údajně vybavený jedem ricin. Bezpečnostní úřady ČR jeho přílet podle časopisu vyhodnotily jako riziko pro Koláře a Hřiba.

Mluvčí Kremlu označil zprávu Respektu za novinářskou "kachnu", ruská ambasáda v Praze reagovala nótou zaslanou českému ministerstvu zahraničních věcí, v níž uvedla, že útoky na Rusko a jeho zastupitelský úřad v Praze jsou nepřípustné. Článek v Respektu označilo velvyslanectví za nehorázné a lživé pomluvy za součást diskreditační kampaně v českých médiích.

Ministerstvo zahraničí se dnes proti nótě ohradilo, považuje ji za nepatřičnou snahu o narušování svobody tisku. Ministr Tomáš Petříček (ČSSD) ani jeho náměstci ale nyní podle mluvčí úřadu Zuzany Štíchové neplánují žádné přímé jednání s ruským velvyslancem Alexandrem Zmejevským kvůli současným sporům.

Senátní výbor pro zahraničí obranu a bezpečnost dnes požádal vládu, aby rezolutně odmítla ruské vměšování do českých záležitostí a aktivity vůči českým veřejným činitelům. Kabinet by měl podle výboru také představit plán na snížení počtu ruských diplomatů v ČR.