Policie loni v ČR při migraci odhalila 29.235 lidí, meziročně o 160 pct více

Praha - Cizinecká policie loni odhalila při migraci 29.235 cizinců, o 18.065 více než v roce 2021. Významný nárůst zaznamenala u tranzitní migrace, které se z celkového zjištěného počtu dopustilo 21.852 běženců. V roce 2021 to bylo 1330 migrantů. Policie v ČR loni odhalila 277 lidí, kteří napomáhali k nelegální migraci. Předloni jich bylo 52. Migranti nově cestují v cisternových vagonech vlaků. Na tiskové konferenci to dnes řekli policejní prezident Martin Vondrášek a ředitel cizinecké policie Milan Majer. Významný nárůst souvisí podle policie s migrační vlnou zejména syrských uprchlíků.

Fotogalerie

"Jsme jednou z tranzitních zemí, přes kterou zejména občané Sýrie s nějakým druhem dočasné ochrany v Turecku míří do států západní Evropy," řekl Vondrášek.

Kvůli vyššímu počtu cizinců, kteří se přes Česko snaží dostat do dalších států EU, zavedlo Česko loni na konci září kontroly na hranici se Slovenskem. Vláda je opakovaně prodloužila, měly by pokračovat do středy. Do konce loňského roku při nich policisté odhalili 9404 běženců a 140 převaděčů. Zkontrolovali asi 2,5 milionu lidí.

Počet lidí zadržených na vnější schengenské hranici, tedy na mezinárodních letištích, loni klesl o 134 na 201 lidí.

Nejčastěji zadrženými byli Syřané, Ukrajinci a Moldavané. Syřanů policisté evidovali téměř 21.000, Ukrajinců, kteří pak téměř tři tisíce. Při tranzitní migraci policie nejčastěji odhalovala opět občany Sýrie, Turky a Afgánce. Nejvíce nelegálně pobývajících cizinců policisté odhalili v Jihomoravském kraji, ve Zlínském kraji a v Praze.

Nejvíce běženců, před 9000, policisté odhalili v září, nejméně, 560, jich zjistili v únoru. Po zavedení kontrol počet odhalených migrantů klesl, v říjnu jich bylo přes 6000, v listopadu téměř tři tisíce a v prosinci necelých 600.

Loni policisté vydali 6449 správních vyhoštění z ČR. Nejčastěji je obdrželi Ukrajinci, kteří na českém území do začátku války ruské invaze na Ukrajinu pobývali neoprávněně. Rozhodnutí o vyhoštění je ale kvůli válečné situaci podle Vondráška nevykonatelné.

Vývoj počtu cizinců, kteří byli v zemi nelegálně, od roku 2008:

Rok Počet cizinců 2008 3829 2009 4457 2010 2988 2011 3360 2012 3595 2013 4153 2014 4822 2015 8563 2016 5261 2017 4738 2018 4992 2019 5677 2020 7093 2021 11.170 2022 29.235

Zdroj: Policie ČR

Policie loni zadržela 277 převaděčů migrantů, předloni jich bylo 52

Česká policie loni odhalila 277 lidí, kteří napomáhali k nelegální migraci. Předloni jich bylo 52, meziroční nárůst tedy činí 433 procent. Novým trendem je přepravování migrantů v cisternových železničních vagonech. Na tiskové konferenci to dnes uvedli policejní prezident Martin Vondrášek a šéf cizinecké policie Milan Majer.

"Důvodem tohoto růstu je zejména vysoký počet tranzitní nelegální migrace," sdělilo policejní prezidium.

Nejvíce zadržených převaděčů - 59 - bylo z Ukrajiny. Následovalo 43 Syřanů, 38 Čechů, 14 Gruzínů a 13 Turků. Celkem 140 převaděčů policie zadržela v rámci dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic na úseku pozemních hranic se Slovenskem, tedy od 29. září do konce roku.

Policisté zmíněné lidi obvinili z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice či z napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky. Za první z trestných činů hrozí v základní sazbě až dva roky vězení. Pokud se jej pachatel dopustí za peníze nebo v organizované skupině, sazba se zvedá na půl roku až pět let odnětí svobody. Za napomáhání k neoprávněnému pobytu lze uložit až rok, za organizování tohoto trestného činu až tři roky za mřížemi.